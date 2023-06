Volkswagen ID.Buzz LWB: ecco la versione a passo lungo

La ID.Buzz LWB ha una lunghezza di 4.96 metri, grazie a un aumento del passo di 25 cm, che ha consentito di creare lo spazio per una terza fila di sedili. Questa versione per il mercato nordamericano offre fino a 2.469 litri di volume di carico, oltre alla possibilità di adottare una nuova batteria da 85 kWh, che accresce ulteriormente l’autonomia.

In questa variante allungata le sedute sono disposte secondo lo schema 2+3+2, con il divano della seconda fila a tre posti, frazionabile nel rapporto 40/60, scorrevole per 200 mm e dotato di schienali regolabili di 16 gradi.

Nell’abitacolo si è accolti in un ambiente luminoso, grazie al tetto panoramico high-tech di nuova concezione e con vetro intelligente. Grande 1,5 metri quadrati, può trasformarsi da trasparente a opaco semplicemente interagendo con i comandi touch o dilettandosi con l'assistente vocale. Questa variante per USA e Canada ha sedili climatizzati, una pompa di calore più efficiente e fino a otto prese Usb-c sparse nell’abitacolo.

La lunga lista della dotazione di serie non termina qui, infatti il guidatore può avvalersi di un inedito head-up display e di un infotainment con menu modificati e gestibile da uno schermo della misura di 12,9”.

La nuova batteria da 85 kWh è abbinata a un motore elettrico singolo posteriore da 286 CV e 560 Nm, valori che permettono all’ID.Buzz LWB di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e di raggiungere la velocità massima autolimitata di 160 km/h. In listino ci sarà anche la variante con batteria da 77 kWh mentre nel corso del 2024 arriverà la versione sportiva, la GTX. La ricarica in corrente continua arriva a 200 kW, consentendo di passare dal 10% all’80% della ricarica in 25 minuti circa.