Volkswagen ID.GTI: ecco la ID.2 sportiva

Come è stata disegnata Ecco dunque la variante sportiva della Volkswagen ID.2, la compatta tedesca che secondo i piani del Gruppo teutonico costerà circa 25.000 euro e debutterà su strada nel 2025. La ID.GTI ha una lunghezza di 4 metri e 10 centimetri, dimensioni che la rendono leggermente più lunga di una Polo attuale, pertanto in abitacolo lo spazio sarà destinato ad accogliere cinque passeggeri, mentre il bagagliaio ha una capacità di carico di 490 litri. Esternamente, la piccola elettrica tedesca esprime la sua sportività grazie ad alcuni dettagli, come ad esempio il bordo rosso che attraversa il frontale, i gruppi ottici Matrix Led, i grandi cerchi da 20" bicolore con pneumatici 245/35 e i paraurti sportivi con inserzioni di colore nero e griglie a nido d'ape. Il profilo della ID.GTI mette in mostra altre soluzioni di carattere sportivo, come lo splitter, i codolini, le minigonne nero opaco e lo spoiler sul tetto. Al posteriore è invece presente una barra nera, che stilisticamente richiama la stessa soluzione adottata sulla prima GTI del 1976, infine è difficile non notare il diffusore con design separato in due parti di colore nero.





Ufficio stampa Volkswagen

L’abitacolo strizza l’occhio al futuro La Volkswagen ID.GTI è ancora in fase di studio e come molti concept fa ricorso a dei bozzetti per annunciare le realizzazioni future. È il caso di Volkswagen, che ha adottato questa soluzione per mostrare gli interni della ID.GTI, che di base riprendono lo stile e la composizione di quelli che sono stati disegnati per la concept ID. 2all, ma con alcune modifiche esclusive. Non poteva mancare il rivestimento in fantasia “scozzese” dei sedili, mentre il selettore delle modalità di guida ha la stessa superficie delle palline da golf (tutti richiami delle ormai storiche Golf GTI). Il volante è di forma esagonale e al suo interno sembra accogliere diversi comandi fisici, oltre al tasto di accensione collocato nella razza inferiore. Il cruscotto è digitale e, ciliegina sulla torta, può essere animato con delle grafiche ad hoc che traggono ispirazione da quelle delle Golf GTI degli anni passati. Rimaniamo in tema: chiaramente l’abitacolo mostra anche dei display: uno funge da Digital Cockpit ed è grande 10,9”, l’altro (lo schermo centrale) è di 12,9” e consente di gestire le impostazioni della climatizzazione e della connettività.

Ufficio stampa Volkswagen