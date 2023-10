Volkswagen ID.7 Tourer: eccola nei test su strada

La Volkswagen ID.7 Variant è controcorrente Negli ultimi anni il mercato delle Station Wagon non ha regalato numeri esaltanti, poi con l'avvento dell'elettrificazione la carrozzeria "dal grande volume di carico" sembra aver arrestato la sua corsa. Eppure Volkswagen crede ancora nelle familiari, anzi, come ha sottolineato il numero uno del brand tedesco, Thomas Schäfer, a volere fortemente la versione Variant della ID.7 sembrano essere stati proprio i clienti: "abbiamo ascoltato le richieste dei clienti forte e chiaro. In molti hanno espresso un vivo interesse per una variante station wagon della ID.7. Bene, siamo entusiasti di annunciare che sta accadendo. La ID.7 Tourer sarà un modello con efficienza, spaziosità e comfort eccezionali. Il lancio in Europa è previsto per il 2024, questa sarà la nostra prima station wagon completamente elettrica del marchio Volkswagen".

Ufficio stampa Volkswagen

Tutto quello che sappiamo della ID.7 Tourer Vederla così camuffata non aiuta molto nel descrivere cosa "si vede" dalle foto, a ogni modo mettiamo in campo la nostra conoscenza e le nostri fonti per raccontarvi quello che sappiamo della futura Station Wagon elettrica. Sarà prodotta nello stabilimento Volkswagen di Emden e avrà una lunghezza che si aggira intorno ai 5 metri e una capacità di carico migliore rispetto alla berlina, con un baule di 545 litri che diventano 1.714 quando si abbatte la seconda fila. Buono il lavoro svolto sulle linee della Tourer, che ha un coefficiente aerodinamico di 0,24 contro lo 0,23 della berlina. Basata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, condivide la stessa meccanica della berlina, disponibile nella versione Pro e Pro S. La prima ha una batteria da 77 kWh, potenza di ricarica in corrente continua fino a 170 kW e un’autonomia dichiarata di 615 chilometri. La seconda ha un accumulatore da 86 kWh, potenza di ricarica fino a 200 kW e un'autonomia dichiarata di 700 km.

Ufficio stampa Volkswagen