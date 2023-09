Volkswagen ID.7: il listino

Se la volete più ricca, ecco gli optional

Ok una sola versione e un solo motore, ma oltre la dotazione di serie è possibile richiedere anche altri elementi come optional, inseriti in quattro pacchetti, due rivolti agli esterni e due agli interni. L’Exterior Pack, che costa 2.600 euro, include i fari iq.light led matrix, la regolazione dinamica dei fari abbaglianti, le luci all weather, i fanali led posteriori con frecce dinamiche, i vetri posteriori e il lunotto oscurati al 65% e il portellone del bagagliaio con apertura e chiusura elettrica anche tramite sensore di prossimità. L’Exterior Pack Plus, dal prezzo di 5.085 euro, prevede in più il tetto panoramico con oscuramento elettrico del vetro, la regolazione adattiva dell'assetto con selezione del profilo di guida, sospensioni anteriori e posteriori a controllo elettronico e infine lo sterzo progressivo. Passando in abitacolo, il listino prevede al costo di 2.935 euro l’Interior pack, che mette a disposizone l’ambient light interno a 30 tonalità, i sedili anteriori comfort ergoactive in tessuto e artvelour, il supporto lombare pneumatico per i sedili anteriori con funzione massaggio, memory e agevolazione accesso smart comfort. Per avere invece un abitacolo completo, allora bisogna fare riferimento all’Interior Pack Plus da 5.260 euro, che inserisce nell’offerta i sedili anteriori comfort premium ergoactive in microfibra con funzione di ventilazione e massaggio, i sedili posteriori riscaldabili, il digital sound package (450 watt) con subwoofer e altoparlante centrale, airbag laterale per i sedili anteriori e posteriori e airbag per la testa per chi siede davanti.