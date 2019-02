9 febbraio 2019 08:20 Volkswagen Golf GTI TCR, dalla pista alla strada Nuovo bolide da 290 CV della best-seller europea

Volkswagen ha presentato la versione più “cattiva” di sempre della Golf GTI ed è pronta a lanciarla anche in Italia. La Golf GTI TCR arriva direttamente dal mondo delle corse automobilistiche, dove corre nel campionato internazionale TCR (Touring Car Cup). In pista eroga 350 CV, la versione stradale si limita a 290 CV ma certo non perde in dinamicità.

Assetto da pura sportiva Ufficio stampa 1 di 22 Ufficio stampa 2 di 22 Ufficio stampa 3 di 22 Ufficio stampa 4 di 22 Ufficio stampa 5 di 22 Ufficio stampa 6 di 22 Ufficio stampa 7 di 22 Ufficio stampa 8 di 22 Ufficio stampa 9 di 22 Ufficio stampa 10 di 22 Ufficio stampa 11 di 22 Ufficio stampa 12 di 22 Ufficio stampa 13 di 22 Ufficio stampa 14 di 22 Ufficio stampa 15 di 22 Ufficio stampa 16 di 22 Ufficio stampa 17 di 22 Ufficio stampa 18 di 22 Ufficio stampa 19 di 22 Ufficio stampa 20 di 22 Ufficio stampa 21 di 22 Ufficio stampa 22 di 22 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Lʼalveo in cui tutto si muove è sempre quello della Golf GTI, lʼauto nata in sordina nel lontano 1976, con una piccola serie di 5.000 pezzi in edizione speciale. Da lì lʼascesa incontenibile delle versioni sportive granturismo, tanto che ad oggi sono circa 2,3 milioni le Golf GTI prodotte e vendute nel mondo. La nuova versione TCR da 290 CV sfodera ben 45 CV di potenza in più della Golf GTI Performance, e oltre tutto sviluppa una coppia massima di 380 Nm tra i 1.800 e i 5.300 giri, ma già 200 Nm sono pronti ad appena 1.000 giri. Le accelerazioni sono di conseguenza impressionanti: da 0 a 100 km/h in appena 5,6 secondi!