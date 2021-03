Vespa 75th, lʼedizione speciale per i 75 anni di Mito

Fondata il 23 aprile del 1946, la Vespa è diventata molto più del veicolo per cui era stato pensato. È diventata unʼicona di stile, un simbolo del made in Italy nel mondo, unʼidea rivoluzionarie per girare in città. I suoi anniversari non sono perciò mai banali e i 75 anni meritano un dovuto omaggio. La serie speciale Vespa 75th è disponibile a partire da questo mese per Vespa Primavera nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc, mentre per Vespa GTS nelle cilindrate 125 e 300 cc.

L’allestimento prevede una sella dedicata in nabuk grigio fumo con cadenino e il portapacchi cromato. E ancora i cerchi ruota verniciati in grigio con bordi diamantati, varie finiture cromate, tra cui i fregi della “cravatta” sul parafango anteriore, la cornice della strumentazione, la cover del silenziatore, gli specchietti retrovisori e, solo su GTS, le pedane passeggero estraibili. Accessorio di pregio è poi la borsa, realizzata nello stesso colore della sella e dotata di tracolla, ma fissabile al portapacchi con un sistema di sgancio rapido. La borsa è fornita completa di cover impermeabile.

L’equipaggiamento di Vespa 75th include, ad eccezione dei modelli di cilindrata 50, la strumentazione TFT a colori da 4,3 pollici, che permette di sfruttare al meglio le potenzialità del sistema Vespa MIA per collegare lo smartphone al veicolo. In regalo per il cliente di questa Vespa speciale cʼè poi il Welcome Kit con sciarpa in seta al 100% “made in Italy”, una targa vintage Vespa in acciaio, lʼOwner’s Book dedicato e 8 cartoline da collezione che ripercorrono le 8 decadi di storia dello scooter più amato.