Piaggio cresce anche nel 2020 e si rafforza in Europa

Tra passato e futuro il Gruppo Piaggio non smette di avere buone sensazioni. Ha appena annunciato di aver confermato, anzi rafforzato, la leadership in Europa tra i costruttori di moto e scooter, e martedì prossimo riaprirà al pubblico il Museo di Pontedera , uno dei più grandi dʼEuropa dedicato alle due ruote. A giugno poi svelerà un inedito scooter elettrico e a settembre festeggerà a Mandello del Lario i 100 anni di Moto Guzzi .

Ma iniziamo dalla “polpa” dei dati di mercato. Il 2020, si sa, è stato un anno drammatico a causa del covid-19, ma Piaggio ha saputo fronteggiare le difficoltà e alla fine ha immatricolato 207 mila veicoli, il 6% in più sul 2019. Visto che il mercato europeo è valso 1.455.000 unità, il gruppo guidato da Colaninno è salito fino al 14,2% di quota mercato. Considerando soltanto gli scooter, la quota si attesta al 24%, come dire che quasi uno scooter su 4 venduto in Europa appartiene al Gruppo di Pontedera. E le previsioni per il 2021 sono ottimistiche, con il lancio di 11 nuovi modelli ‒ 5 scooter e 6 moto ‒ dalla nuova Moto Guzzi V7 all’Aprilia Tuono 660, dal nuovo Beverly allo scooter elettrico a marchio Piaggio.

Riapre il Museo Piaggio di Pontedera

Dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia, martedì 16 febbraio riapre al pubblico il museo dedicato alla storia e al futuro della moto. Numero ristretto di visitatori, prenotazioni obbligatorie per telefono (da martedì a venerdì, al numero 0587 2717), ma un primo ritorno alla normalità, seppur nel rispetto delle norme dʼaccesso e delle restrizioni che permangono, vista lʼemergenza sanitaria non cessata. Resta la possibilità di visitare il Museo sul web, con tour virtuali nei 5000 metri quadri di superficie e scoprire così marchi come Vespa, Ape, Moto Guzzi, Aprilia, Gilera e Piaggio.

I 100 Anni di Moto Guzzi dal 9 al 12 settembre

Fondata il 15 marzo del 1921, Moto Guzzi celebra questʼanno il primo secolo di storia. E per festeggiare degnamente tornano le GMG, le Giornate Mondiali Moto Guzzi, un evento che cade sempre nel fine estate lariano, dove da sempre è insediato lo stabilimento nel comune di Mandello. Evento che lo scorso anno saltò per colpa del covid. Le GMG 2021 sono in programma dal 9 al 12 settembre e sarà anche possibile visitare la Galleria del Vento, la prima mai costruita al mondo.

Per il centenario Moto Guzzi sta preparando una speciale livrea celebrativa, che sarà prodotta esclusivamente per il 2021. Disponibile su tutti i modelli della Casa dellʼaquila, sʼispira alla mitica Otto Cilindri del 1955, una moto della classe regina 500, capace di raggiungere i 285 km/h di velocità. E ciò accadeva più di 65 anni fa…