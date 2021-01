Nuova V9 e V85 TT 2021 per far volare Moto Guzzi

Il 15 marzo 1921 nasceva a Genova la Moto Guzzi , un mito del “made in Italy” motoristico che ha saputo conquistare i mercati di tutto il mondo. Fin dal primo momento lo stabilimento produttivo fu insediato a due passi da Lecco, Mandello del Lario , e ancora oggi la produzione è tutta lì. Per il centenario, Moto Guzzi ha deciso di partire coi fuochi di artificio: prima ha svelato la nuova V7 e adesso le nuove V9 e V85 TT 2021 .

Moto Guzzi Nuova V9

Il cuore è sempre quello, il leggendario motore bicilindrico trasversale a V di 90°, ma ora si evolve, perché la Casa lariana ha deciso di montare sulla V9 lo stesso 850 cc da 65 CV e 73 Nm della V85 TT, più fluido e rotondo a un regime più ampio di rotazione. Cʼè anche la versione depotenziata per chi ha la patente A2. Restano due i modelli ‒ V9 Roamer e V9 Bobber ‒ e ognuno con il suo look specifico e il carattere che gli è proprio. La prima è la custom per tutti, facile e intuitiva, equipaggiata con dettagli unici e finiture di pregio, la Bobber incarna invece lʼanima più “notturna” e si nasconde dietro i grossi pneumatici.

Oltre al motore, sono nuove su entrambe le moto le pedane, montate su tamponi in gomma che riducono le vibrazioni, i fianchetti laterali in alluminio e il parafango anteriore corto. Sulla V9 Bobber è nuova anche la sella e i fari full LED. Di serie l’ABS e il controllo di trazione regolabile e disinseribile. Optional da non farsi scappare è il sistema multimediale “Moto Guzzi MIA”, che connette la moto al web attraverso lo smartphone. Moto Guzzi V9 Roamer è proposta unicamente nel colore Grigio Lunare, la V9 Bobber nella finitura Nero Essenziale opaca. Prezzi ufficiosi a partire da 10 mila euro.

Moto Guzzi V85 TT 2021 Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 2 di 14 Ufficio stampa 3 di 14 Ufficio stampa 4 di 14 Ufficio stampa 5 di 14 Ufficio stampa 6 di 14 Ufficio stampa 7 di 14 Ufficio stampa 8 di 14 Ufficio stampa 9 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Moto Guzzi V85 TT 2021

È lʼattuale best-seller della Casa dellʼaquila, ma il feedback con i clienti ha indotto gli ingegneri a rinnovare anche la “tuttoterreno” V85 TT. Le migliorie riguardano innanzitutto il motore, perché sul bicilindrico a V trasversale di 90° raffreddato ad aria è stata incrementata la coppia ai bassi e medi regimi, grazie allʼalzata delle camme ottimizzata e al conseguente adeguamento dell’elettronica di controllo del motore. Debuttano poi due nuovi Riding Mode: Sport e Custom, che vanno ad affiancare i tre esistenti Strada, Pioggia, Offroad.

Quanto al look, sono nuovi i cerchi a raggi che ospitano adesso pneumatici tubeless e il parabrezza Touring. Di serie sono il cruise control e la strumentazione TFT a colori, mentre “Moto Guzzi MIA” è optional anche qui. Tre le varianti cromatiche: Nero Etna, Giallo Mojave e Rosso Uluru. Accessorio indispensabile per questa grande viaggiatrice sono le valigie laterali della serie Urban, per prezzi che partiranno dai 12 mila euro.