Moto Guzzi inizia il 2021 con la Nuova V7

“ Itʼs only RocksʼnʼRoads but I like it ”, è solito ripetere Ewan McGregor a proposito delle amate Moto Guzzi . La Casa di Mandello del Lario mette ora a disposizione dellʼattore scozzese e dellʼentusiasta pubblico di fan la Nuova V7, in due versioni: Stone e Special .

La prima e importante novità della nuova Moto Guzzi V7 è lʼesordio del motore 850 cc da 65 CV. È in pratica lo stesso motore della V85 TT, più corposo, affidabile e decisamente più prestazionale del precedente “sette e mezzo”. La potenza sale da 52 a 65 CV, il 25% in più, raggiunta al picco di 6.800 giri al minuto, così come la coppia massima aumenta da 60 a 73 Nm a 5.000 giri, ma più dell’80% è disponibile già a 3.000 giri. Ci sarà spazio anche per i neopatentati, visto che Moto Guzzi la proporrà anche in versione depotenziata per chi ha solo la patente A2. Di serie entrambe le versioni hanno il controllo di trazione regolabile e disinseribile.

La nuova Moto Guzzi V7 (che nel nome perde il riferimento ai numeri romani) cambia anche nel design tecnico ed estetico. Lo scarico è stato maggiorato e la coppia di ammortizzatori posteriori Kayaba è più robusta. Ridisegnati pure i fianchetti e il parafango posteriore, mentre la sella a doppia altezza è ora più comoda. Sulla V7 Stone ci sono i fari full LED e con luce diurna, mentre la V7 Special mantiene l’elegante strumentazione analogica a doppio quadrante (tachimetro e contagiri) e i cerchi a raggi.

La nuova Moto Guzzi V7 arriverà a febbraio 2021, i prezzi non sono ancora stati ufficializzati. La V7 Stone è disponibile in tre colorazioni satinate: Nero Ruvido, Azzurro Ghiaccio e Arancione Rame. Due invece le varianti cromatiche della V7 Special: Blu Formale e Grigio Casual.