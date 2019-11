Moto Guzzi V 85 TT Travel, fatta per viaggiare

Un occhio all’equipaggiamento e tutto diventa palmare. La Moto Guzzi V 85 TT Travel comprende di serie le motovaligie, il parabrezza alto Touring e le manopole riscaldabili con pulsanti già inclusi nel comando elettrico sinistro, accessori fondamentali per chi si dedica al mototurismo in tutte le stagioni dellʼanno. Per viaggiare meglio, la moto è poi dotata della piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA, che permette di collegare il proprio smartphone al veicolo. Esclusiva di questa versione Travel è infine la colorazione Sabbia Namib.

Il motore è chiaramente lo stesso bicilindrico di 853 cc della Moto Guzzi V 85 TT, che sviluppa 80 CV di potenza ed è gestibile secondo tre modalità di guida: Strada, Pioggia e Off-road. Traction Control e ABS fanno parte della dotazione di serie della moto, come anche la coppia di faretti supplementari a LED. Gli pneumatici Michelin Anakee Adventure sottolineano lʼattitudine al turismo della Travel, che vedremo nelle concessionarie il prossimo anno. Sul resto della gamma V 85 TT, invece, a novembre ci sono interessanti promozioni che includono la manutenzione gratis per 3 anni e lʼestensione di garanzia.