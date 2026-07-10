Automobili, furgoni, camion e autobus, per tutti i veicoli stradali scatta l'assistenza intelligente alla velocità, rilevamento della retromarcia con telecamera o sensori, avviso di stanchezza o distrazione del conducente, registratori di dati di evento, sicurezza informatica e segnale di arresto di emergenza. Come spiega Energiaoltre.it, per automobili e furgoni avranno funzionalità aggiuntive come sistemi di mantenimento della corsia e frenata automatica. Per autobus e camion, invece, le tecnologie saranno incentrate affinché possa esserci un migliore riconoscimento di possibili punti ciechi, avvisi per prevenire collisioni con pedoni o ciclisti e sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici.



"Questi nuovi requisiti obbligatori", come riportato dal sito web della Commissione Europea, “contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo da parte dell’Unione Europea. Inoltre, contribuiranno a proteggere meglio tutti i pedoni e i ciclisti nonché a contrastare gli incidenti causati dalla distrazione del conducente e a promuovere l’adozione diffusa di sistemi avanzati di assistenza alla guida".