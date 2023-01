Tutti vogliono superare Tesla

Così, nel momento in cui si è parlato della competitività sul mercato delle auto elettriche, Tavares non ha usato mezze parole: “abbiamo un profondo rispetto per la Tesla, è un'azienda molto competitiva. Noi, però, abbiamo raggiunto un livello di tecnologia ed efficienza che ci pone in una dinamica forte per sfidare le altre Case automobilistiche, Tesla compresa”.

Ufficio stampa

Stellantis rispetterà i suoi programmi

La presa di posizione di Carlos Tavares è impattante nell’ambiente e rappresenta lo stato di salute del Gruppo, che a suo dire viaggia spedito e “in modalità racing” verso gli obiettivi prefissati, quelli che indicano da tempo la commercializzazione di 75 veicoli a batteria sul mercato. "La nostra tecnologia è pronta, vogliamo competere, competeremo con Tesla e cercheremo di batterla", anche se è consapevole che “non sarà facile” superare la Casa americana. Questo per diversi motivi, un po’ perché si entra in un “campo d’azione” in cui Tesla è al top da sempre, poi ci sono tutti gli altri noti problemi che stanno contagiando la filiera automotive, infine perché (e questo Tavares lo dice da tanto tempo fino a farlo diventare un obiettivo primario nella strategia di Stellantis) vi è la necessità di abbattere i costi delle elettriche per renderle più accessibili al grande pubblico. "In questo momento per Stellantis tagliare i costi non è il primo driver. Il primo driver è mettere in atto il piano strategico, che ha obiettivi coraggiosi su cui ci sentiamo positivi. Stiamo lavorando per mettere in atto il piano e vogliamo fare in modo di riuscire a superare tutte le tempeste che si presenteranno e finora è esattamente quello che abbiamo fatto. In generale, stiamo portando i risultati che ci siamo impegnati a ottenere".

Ufficio stampa

Mobilità non vuol dire solo automobili

In questo senso la collaborazione con Archer dimostra che Stellantis intende lavorare su un’offerta di mobilità ad ampio spettro. Dalla terra al cielo, senza escludere nulla, le parole di Tavares ci hanno aiutato a comprendere ancora una volta quale è la mission del Gruppo: “uno dei valori chiave di Stellantis è l’impegno per una libertà di mobilità sostenibile. E la mobilità può essere con qualunque strumento: una bicicletta, una macchina, un velivolo o qualunque altra cosa. Siamo a favore della libertà e il nostro impegno si focalizza su qualunque strumento ad alta tecnologia che possa consentire una mobilità pulita, sicura e accessibile". L’Amministratore Delegato ha poi confessato che il nuovo accordo con Archer è anche il miglior augurio per il nuovo anno, forte di una simbologia che esprime gli intenti di Stellantis per il futuro: “il 2023 è iniziato molto bene con la partnership con Archer. Approfondendo la nostra collaborazione come investitore strategico e con piani di crescita della nostra partecipazione azionaria, dimostriamo come Stellantis stia superando i limiti per fornire una libertà di mobilità sostenibile, che non sia limitata alla strada, ma arrivi fino al cielo".