Tutti Autonomy, il programma Fiat esteso a tutti i brand Stellantis

Nacque così Autonomy , un programma per affrontare la questione della mobilità dalla parte di chi sentiva lʼesigenza di muoversi ma non aveva veicoli né leggi che lʼaiutassero. Oggi quel programma viene esteso a tutti i marchi della galassia Stellantis .

Autonomy è diventato negli anni un punto di riferimento per la mobilità dei disabili. I veicoli sono modificati e allestiti specificamente per i bisogni del guidatore e in base ai vari tipi di problema, trovando la soluzione giusta per aiutare chi vuol guidare. Estendendo il programma a tutti i suoi brand, Stellantis ha anche rinnovato il sito web dedicato stellantisautonomy.com , l’approccio social e il logo, oltre ad aver coinvolto i Pinguini Tattici Nucleari e gli Ambassador Autonomy e campioni paraolimpici Giulia Ghiretti, Arturo Mariani e Francesco Bonanno nella promozione dellʼiniziativa.

Guarda il video dei Pinguini Tattici Nucleari per Autonomy

Avviato in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre), il nuovo programma Autonomy è stato strutturato per accompagnare il cliente passo dopo passo nel processo d’acquisto. Non serve infatti soltanto scegliere il veicolo di proprio interesse e personalizzarlo con le aziende partner, ma sfruttare i benefici normativi e fiscali che permettono lʼacquisto a condizioni agevolate, nonché per il guidatore disabile di conseguire la Patente Speciale di guida. Che oggi si apre a nuove opportunità, come quella di autovetture a trazione elettrica in cui il gruppo Stellantis è leader in Italia.

Stellantis nel metaverso e leader nel mercato alla spina

Nei primi 11 mesi dell’anno Stellantis ha ottenuto in Italia la quota del 32,6% del mercato LEV, vale a dire i veicoli ricaricabili: BEV al 100% elettrici e PHEV ibridi/elettrici. Nel settore dei veicoli commerciali LEV, la quota sale addirittura al 49,6%. La Nuova 500 elettrica, con circa 6.000 immatricolazioni in questo 2022, e le PHEV Jeep Compass e Renegade sono le tre vetture più vendute nel comparto LEV, che vale oggi lʼ8,8% del mercato italiano.

Quanto alla Nuova 500, è lei la protagonista dellʼesordio del Fiat Metaverse Store , il primo showroom interattivo del metaverso, che grazie a unʼesperienza immersiva cambierà anche le modalità commerciali per lʼacquisto dellʼauto.