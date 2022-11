Abarth 500e, prima volta elettrica ma sempre sportivissima

Nasce così la Abarth 500e, prima vettura completamente elettrica del brand fondato dallʼingegner Carlo Abarth nel 1949. Perché migliore lʼelettrico? Perché per una piccola sportiva come la 500 Abarth avere una migliore distribuzione dei pesi, una maggior coppia ‒ picco di 235 Nm ‒ e quindi unʼaccelerazione (ma anche una ripresa) più incisiva, significa assicurare quellʼadrenalina che i clienti hanno sempre cercato sotto lʼinsegna dello Scorpione, divertendosi e scoprendo il puro piacere di guida. Solo per citare un dato, la Abarth 500e passa da 0 a 100 km/h in 7 secondi ed è in grado di abbassare di un secondo la ripresa dai 60 ai 100 km/h rispetto all’Abarth 695, la versione più sportiva della gamma.

Nuova Abarth 500e beneficia anche di un passo più lungo e di una carreggiata più ampia (migliorando la tenuta di strada), di un esclusivo paraurti anteriore sportivo e di minigonne laterali. Tratti estetici che, però, hanno una notevole valenza dinamica, in armonia con il nuovo slogan coniato per la vettura: “more Abarth than EVer”, cioè più Abarth che mai, ma con il maiuscolo delle lettere EV che sta per “vettura elettrica”. Quanto al motore, eroga una potenza massima di 113,7 kW (155 CV) ed è alimentato da una potente batteria da 42 kWh, gestibile secondo tre modalità di guida: Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track.

Grazie al sistema di ricarica rapida da 85 kW, bastano 35 minuti alla Abarth 500e per ottenere lʼ80% di capacità della batteria. Per la ricarica nel garage di casa cʼè poi la easyWallbox, che si fissa alla parete vicino a una presa di corrente ed è gestibile con connessione Bluetooth e lʼapp MyEasyWallbox. Lʼauto dispone poi della funzione “one pedal”, grazie alla quale basta un solo pedale per ottenere le massime prestazioni: l’auto decelera ogni volta che si solleva il piede e recupera così energia cinetica, che viene poi convertita in elettricità per ricaricare la batteria.

Piccola concessione al mercato, che vede il 15% di tutte le Fiat 500 vendute avere il marchio Abarth, e in alcuni mercati di nicchia come il Giappone è Abarth il 40% delle 500 vendute. La variante elettrica aggiungerà nuovo fascino, è anche l’unica “piccola” a offrire la funzione “Sound Generator”, che riproduce il tipico sound del motore Abarth. La versione speciale di lancio si chiama “Scorpionissima” ed è super equipaggiata, arriva a febbraio 2023 e costa 43.000 euro.