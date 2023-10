Triumph Thruxton Final Edition

Lo stile è quello delle café racer, contemporaneo black-out che comprende coperchi del motore verniciati a polvere neri, finiture dei coperchi delle camme e cerchi delle ruote neri anodizzati, con un'attenzione ai dettagli che arriva fino alle molle della sospensione posteriore Öhlins. La livrea Competition Green celebra la tradizione sportiva britannica della Thruxton con il classico logo Triumph, inserendo dettagli coordinati con linee dorate dipinte a mano sul serbatoio del carburante scolpito e sul codino coprisella. Ciò che risalta è il contrasto tra il verde intenso che si staglia contro il nero lucido dei pannelli laterali e dei parafanghi, i primi rifiniti con un esclusivo logo Thruxton Final Edition. Tutti i dettagli distintivi della Thruxton rimangono: dalla sella monoposto al tappo del serbatoio in stile Monza, alla cinghia del serbatoio in acciaio inossidabile spazzolato, al forcellone in alluminio anodizzato, alle pedane montate in posizione sportiva.

Ciclistica, prestazioni e prezzo

La posizione di guida ha tratto ispirazione dalle gare con i semi manubri clip-on, mentre dalla Triumph ci tengono a far sapere che ogni componente della Final Edition è stato accuratamente selezionato e poi messo a punto per esaltare il meglio del telaio sportivo di questa speciale Thruxton. Le forcelle Showa "Big Piston" sono state associate alle doppie sospensioni posteriori piggyback Öhlins, che offrono piena regolabilità garantendo il perfetto equilibrio tra comfort e agilità. Le pinze freno radiali Brembo M50 lavorano in coppia a dischi Brembo flottanti da 310 mm e offrono un'enorme potenza frenante anche grazie alla presenza dell'ABS. La Thruxton Final Edition è mossa dal motore Bonneville da 1.200 cc della gamma Modern Classics: messo a punto appositamente per la Thruxton, il bicilindrico parallelo produce 105 CV a 7.500 giri/min. e una coppia di 112 Nm erogati a 4.250 giri/min. Per averla bisogna attendere la prossima primavera, oltre a spendere una cifra pari a 19.095 euro.