Triumph Bonneville T120 Black DGR Limited Edition

The Distinguished Gentleman’s Ride è un raduno che da anni aggrega centinaia di migliaia di appassionati di moto in stile classico e vintage con il fine della sensibilizzazione sul tema della salute maschile.

Fondata a Sydney in Australia nel 2012, DGR è stata creata da Mark Hawwa come un innovativo strumento di aggregazione di appassionati motociclisti, a supporto di una causa comune. Oggi l’evento vede protagonisti oltre 90.000 motociclisti in oltre 800 città del mondo e ha permesso di raccogliere oltre 37 milioni di dollari per la ricerca sul cancro alla prostata e sulla salute mentale maschile.

La collaborazione con Triumph è iniziata nel 2013 con il costruttore che ha supportato attivamente le raccolte fondi ed ha fornito le motociclette della gamma Modern Classic come premio finale delle diverse campagne.

La nuova Bonneville T120 Black Distinguished Gentleman's Ride Limited Edition verrà realizzata in soli 250 esemplari a livello globale. Si caratterizza per la livrea in bianco e nero metallizzato, con logo ufficiale DGR sul serbatoio e sui fianchetti laterali, ma anche per i dettagli dorati e per la sella marrone.

Ogni motocicletta è corredata da un certificato numerato, firmato dal fondatore di DGR Mark Hawwa e dal CEO di Triumph, Nick Bloor. L’esclusivo esemplare numerato 001 verrà assegnato a chi realizzerà la più alta raccolta fondi nel corso del DGR 2023.