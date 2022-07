Triumph reinventa la Bonneville e la Speed Twin 900

Niente paura pero, non ci sono modelli segreti che la Casa inglese ha tenuto nascosti ai più informati dei suoi fan, soltanto alcune moto della gloriosa famiglia Bonneville cambiano la loro denominazione. In più, esordiscono nuove, attraenti colorazioni per le moto della gamma Modern Classics.

Ad esempio la Triumph Street Twin viene adesso rinominata

Speed Twin 900

Speed Twin 1200

Scrambler 1200 XE e 1200 XC

. Per lei cʼè il nuovo colore Silver Ice Matt oltre ai due classici nero e Ironstone. Cʼè anche la più grande, caratteristica nellʼinedita tinta Baja Orange. Cambia nome anche la Street Scrambler, ribattezzata Scrambler 900, per la quale sono stati realizzate due originali composizioni grafiche: Carnival Red & Jet Black e Matt Khahi. Anche per le più grandicʼè la tinta Carnival Red & Jet Black, mentre dal punto di vista tecnico non ci sono variazioni.

L’inconfondibile

Bonneville T100

Bonneville T120

Bonneville T120 Black

è offerta nel Model Year 2023 nel classico colore Jet Black, nella raffinata livrea Carnival Red & Fusion White oltre alla nuova rivisitazione dell’affascinante Meriden Blue e Tangerine, con dettagli del serbatoio rifiniti a mano, una soluzione cromatica che rivisita quella iconica del 1959. Un Blu e Bianco di classe campeggia anche sulla leggendaria, ma accanto allʼinedito Aegean Blue & Fusion White ci sono il Jet Black, il Cordovan Red e il Silver Ice. Evergreen è poi la soluzione cromatica della

Per l’iconica custom

Bonneville Bobber

Bonneville Speedmaster

Triumph Thruxton RS

, oltre al Jet Black e al sofisticato Matt Storm Grey e Matt Ironstone, verrà proposta la nuova colorazione Red Hopper, mentre per la raffinatala tinta inedita è Cordovan Red. Chiudiamo con la, regina delle Café Racer, per la quale è stato approntato il nuovo schema Competition Green e Silver Ice, con grafiche dorate sul serbatoio e il codino monoposto. Alternativa senza tempo il Jet Black.