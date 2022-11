Triumph lancia la Chrome Edition, 10 moto super esclusive

E se 10 ragazze posson bastare, come cantava Battisti, e la motocicletta dei sogni ha 10 HP, allora non sorprende che Triumph Motorcycles abbia deciso di portare a 10 il parterre di gamma Chrome Edition .

Si tratta di 10 modelli della Casa inglese, 10 carismatiche “limited editions” che saranno commercializzate per un anno, tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023. Tutte le finiture sono realizzate a mano. Andiamo a scoprirle, ciascuna nella sua esclusività: Rocket 3 R Chrome Edition ha il serbatoio cromato con accento in Jet Black e accessori coordinati: fly screen, fanali anteriori, parafango anteriore, protezioni radiatore, fianchetti laterali e codone in Jet Black. Prezzo di 24.300 euro, franco concessionario. Al suo fianco la Rocket 3 GT Chrome Edition, con serbatoio cromato e accento Diablo Red più gli stessi accessori dellʼaltra Rocket 3. Prezzo di 25.100 euro.



Immancabili le Bonneville, motociclette che segnano la storia di Triumph Motorcycles. A listino arrivano la Bonneville T120 Chrome Edition da 14.495 euro, con il raffinato serbatoio cromato con accenti verniciati Meriden Blue, e la Bonneville Bobber Chrome Edition da 16.095 euro che sul serbatoio cromato reca la grafica Jet Black. Tonalità Diablo Red invece sul serbatoio della Bonneville Speedmaster Chrome Edition da 16.095 euro, mentre la più accessibile è la Bonneville T100 Chrome Edition da 11.745 euro con serbatoio Cobalt Blue.

Affascinante serbatoio cromato con grafiche verniciate in Brooklands Green e parafanghi e paracalore in alluminio spazzolato per lo Scrambler 1200 XE Chrome Edition da 17.395 euro, sempre franco concessionario, mentre Scrambler 900 Chrome Edition con le stesse finiture costa 11.545 euro. Serbatoio tutto cromato in stile heritage, con decorazione Jet Black per la Thruxton RS Chrome Edition da 18.545 euro, mentre la Speed Twin 900 Chrome Edition costa 9.695 euro e si mostra con una bella colorazione Red Hopper con inserti metallizzati Chrome Edition negli incavi laterali.