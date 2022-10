Triumph celebra i 60 anni di 007 con la Speed Triple RR Bond Edition

La

si riconosce subito per la grafica ineguagliabile. La verniciatura riporta infatti i titoli di tutti i 25 film di James Bond, dal primo “” del 1962 allʼultimo “”, con il logo ufficiale 007 e il filetto dorato realizzato a mano e la figura di James Bond riportata sulla mezza carena anteriore. Ai lati del serbatoio cʼè poi il logo celebrativo “”. Persino il telo coprimoto è decorato con l’effige di 007 e il certificato di autenticità è siglato a mano dal Ceo Triumph Motorcycles

Fin qui la grafica, mentre le doti tecniche e dinamiche della moto sono tratte dalla Speed Triple 1200 RS, forte di

180 CV a 10.750 giri al minuto e 125 Nm di coppia a 9.000 giri

Pirelli Diablo Supercorsa SP V3

. Nuove sono le sospensioni elettroniche semi-attive Öhlins Smart EC 2.0, lʼimpianto frenante è Brembo Stylema e gli pneumatici di primo equipaggiamento sono. Le modalità di guida impostabili sono 5: Road, Rain, Sport, Track e Rider-configurabile, e di serie sono il cambio Triumph Shift Assist up and down a 6 velocità, il Cornering ABS e il Traction Control (disattivabile).

Tra le dotazioni standard della Speed Triple RR Bond Edition ci sono il quadro strumenti a colori TFT da 5 pollici, l’avviamento keyless e il

sistema di connettività My Triumph

Il prezzo italiano della Speed Triple 1200 RR Bond Edition è di 24.995 euro

. Come tutte le versioni RR, i semi manubri clip-on sono posizionati più in basso di 135 mm e più in avanti di 50 mm rispetto alla Speed Triple RS., franco concessionario, ma per la disponibilità sarà davvero dura.