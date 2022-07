Toyota Yaris Cross, ibrido per tutti (e agli italiani piace)

Abbiamo provato questa

variante Urban Suv di 4,18 metri di lunghezza

cambio a variazione continua

trazione integrale AWD-i

Yaris Cross è compatta e ha 5 porte

look da crossover

sospensioni a doppio braccio oscillante

, scoprendo che più opzioni le offre sulla trasmissione: il(da preferire assolutamente al manuale) e lain alternativa alla trazione anteriore. Facile capire perché agli italiani piaccia tanto:, come vuole la maggioranza del mercato; ilè il più trendy oggi (solo Puma vende di più fra i B-Suv) e si guida bene grazie al posto guida di 6 cm più alto della Yaris normale. Non solo, ma lʼassetto alto piace anche perché accoglie le, che garantiscono unʼeccellente tenuta su strada.

Infine, ma non ultima per importanza,

Toyota Yaris Cross spunta consumi davvero ottimi

nella nostra prova abbiamo tenuto i consumi attorno ai 20 km al litro

e la cosa oggi è un sicuro pregio. Basti dire che, andando su ogni tipo di percorso, ma in città con la trasmissione e-CVT che è il massimo dei desideri si può fare anche di più, senza il traffico anche 22-23 chilometri con un litro. Per unʼauto cui non serve la spina e non ci chiede di trovare una colonnina per la ricarica ‒ è una Full Hybrid ‒ la soluzione oggi ideale.

Tutto bello allora?

Lo spazio dietro è poco

display per l’infotainment da 9 pollici (roba da grandi!). Poco spazio cʼè anche nel bagagliaio

Dipende da quanto vogliate accontentarvi. Sì perché Yaris Cross paga pegno rispetto alla concorrenza sul piano della spaziosità e dellʼabitabilità., in tre sui sedili si sta solo se bambini e i passeggeri posteriori non hanno neanche le bocchette di ventilazione (né prese per la ricarica). Però davanti cʼè il vano per la ricarica wireless del telefonino e uno schermo della strumentazione più ampio che sulla Yaris, con il(397 litri, appena 320 la 4x4), che non primeggia fra le B-Suv rivali.

Lʼimpressione è che Toyota abbia volutamente volato basso perché si appresta a lanciare la

Corolla Cross

primo livello Active

Prezzi a partire da 23.450 euro

per la trazione 4x4 bisogna aggiungere 2.500 euro

(è già in prevendita), e se fosse anche spaziosa la Yaris Cross lʼavrebbe cannibalizzata del tutto. Ci sono però tanti allestimenti, cinque, e ciascuno può modulare la versione che più desidera. Standard fin dalci sono i cerchi in lega da 16 pollici, il clima automatico, i sensori pioggia e luci e pure la retrocamera di parcheggio. Sulle versioni top di gamma è possibile trovare anche lʼimpianto audio JBL e l’Head-up Display.con finanziamento Toyota Easy,