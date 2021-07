Toyota Yaris Cross Hybrid, piccolo fuori e grande dentro

E la Yaris si fece Crossover Ufficio stampa 1 di 25 Ufficio stampa 2 di 25 Ufficio stampa 3 di 25 Ufficio stampa 4 di 25 Ufficio stampa 5 di 25 Ufficio stampa 6 di 25 Ufficio stampa 7 di 25 Ufficio stampa 8 di 25 Ufficio stampa 9 di 25 Ufficio stampa 10 di 25 Ufficio stampa 11 di 25 Ufficio stampa 12 di 25 Ufficio stampa 13 di 25 Ufficio stampa 14 di 25 Ufficio stampa 15 di 25 Ufficio stampa 16 di 25 Ufficio stampa 17 di 25 Ufficio stampa 18 di 25 Ufficio stampa 19 di 25 Ufficio stampa 20 di 25 Ufficio stampa 21 di 25 Ufficio stampa 22 di 25 Ufficio stampa 23 di 25 Ufficio stampa 24 di 25 Ufficio stampa 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un modello fondamentale in casa Toyota, perché consente di ampliare lʼofferta di Suv con una gamma che copre dal segmento B a quello E (Yaris Cross, C-HR, RAV4 e Land Cruiser). Ma soprattutto replicando il concetto che ha avuto un successo strepitoso con Yaris, quello dellʼauto “piccola fuori, grande dentro”. Perché lʼinedita Yaris Cross è compatta, ha 5 porte e interni spaziosi, con un plus di tecnologie da mettere in imbarazzo la concorrenza, a cominciare dallʼalimentazione ibrida. Il powertrain ibrido è lo stesso della Yaris Hybrid, con un 3 cilindri 1.5 benzina da 116 CV come unità termica di riferimento.

Lʼassetto alto, 30 millimetri più della Yaris, e le sospensioni a doppio braccio oscillante assicurano una tenuta su strada eccellente. Sul mercato italiano arrivano sia versioni a trazione anteriore che dotate di quattro ruote motrici (AWD-i), in grado di offrire una maggior stabilità in condizioni difficili e su superfici a bassa aderenza. La versione dʼingresso di Yaris Cross è la Active, già equipaggiata di serie con cerchi in lega da 16 pollici, climatizzatore automatico, sensori pioggia e luci, schermo da 8 pollici, radio DAB e integrazione smartphone, retrocamera di parcheggio.

Oltre la metà delle vendite italiane riguarderà però la versione Trend, che rispetto alla Active aggiunge i cerchi in lega da 17 pollici, i fari full LED, la vernice metallizzata, il Toyota Smart Connect con 6 speaker e schermo da 9 pollici. Poi ci sono i tre allestimenti top Adventure, Lounge e Premiere. Lʼofferta di lancio per la nuova Toyota Yaris Cross Hybrid riduce la forbice di prezzi tra 22.650 e 28.350 euro, in caso di permuta o rottamazione e grazie al WeHybrid Bonus. Il passaggio alla versione AWD-i costa 2.500 euro in più.

Tra le varie soluzioni cʼè anche il noleggio a lungo termine Kinto One, con canone mensile a partire da 269 euro per 36 mesi e 45.000 km, inclusivo di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi assicurativi e Lojack Classic, assicurazione Kasko con franchigia zero e l’assicurazione Furto e Incendio con scoperto a zero.