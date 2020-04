Toyota inventa auto nuove e nasce così Yaris Cross

Urban, Suv, Hybrid . Sono i tre capisaldi della Yaris Cross , un modello assolutamente inedito che dimostra la capacità di Toyota nel creare nuovi prodotti e occupare spazi di mercato poco battuti. Creatività, strategia, visione , ecco le qualità che permettono a Toyota (in competizione con Volkswagen) di battagliare per il posto di primo costruttore al mondo.

La Yaris Cross è un B-Suv tutto nuovo, che nasce dal pianale della Yaris e si fa forte poi di tutto il know-how del gruppo Toyota: il design ispirato al più grande Rav4, lʼalimentazione ibrida, la spaziosità e versatilità di una Corolla. Rispetto alla Yaris, di cui condivide il passo di 2.560 mm ma non la lunghezza, che cresce di ben 240 mm fino a 4,18 metri, la nuova Yaris Cross ha un assetto più alto da terra di 30 mm. Lʼaltezza complessiva dellʼauto supera di 90 mm quella della normale Yaris e ciò le dona qualità offroad degne del prestigio Toyota. La trazione standard è anteriore, ma a richiesta è disponibile il sistema AWD-i di trazione integrale intelligente.

Il nuovo B-Suv offre una funzionalità superiore per la categoria. È presente, ad esempio, il portellone posteriore ad azionamento elettrico, molto utile quando si hanno le mani occupate. Il vano di carico è regolabile in profondità e ha pure un vano aggiuntivo sotto il pianale, oltre a essere dotato di un nuovo sistema di cinture regolabili per fissare gli oggetti. Lʼabitacolo è a 5 posti e i sedili posteriori sono separabili nel rapporto 40/20/40.

Lʼibrido è un must in casa Toyota e così ecco tra le motorizzazioni il nuovo 3 cilindri benzina a Ciclo Atkinson da 1,5 litri e 116 CV di potenza, coadiuvato da unʼunità elettrica. È un sistema di propulsione che già conosciamo su Yaris e progettato per ridurre gli attriti interni, ottimizzando la combustione. La nuova Yaris Cross sarà prodotta in Francia nella fabbrica di Valenciennes, al ritmo di 150.000 unità annue. LʼEuropa sarà dunque il mercato di riferimento per lʼauto, ma su strada la vedremo soltanto nel 2021.