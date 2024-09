Toyota GR Yaris TGR Italy Limited Edition

Come potete notare dalla foto di copertina, oltre alla livrea anche i cerchi forgiati saranno personalizzati con l’esclusiva finitura Heritage Gold, con specifico richiamo alla Corolla da competizione. Altri elementi estetici distintivi saranno un badge specifico per la Limited Edition all’esterno e, internamente, un numero progressivo da 1 a 51 con relativo certificato di autenticità. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la TGR Italy Limited Edition è stata dotata di trasmissione automatica e Tech Pack (sensori di parcheggio anticollisione, Blind Spot Monitor e Rear Cross Trafic Alert) e monterà come primo equipaggiamento esclusivi pneumatici sportivi. Toyota ha infatti scelto di stringere un accordo con Pirelli per la fornitura di una copertura approvata per GR Yaris che consentisse di migliorare le prestazioni della vettura: si tratta di un pneumatico semi-slick Pirelli P ZeroTM Trofeo R, di impostazione fortemente motorsport e in linea con l’essenza della Limited Edition. Grazie a questi pneumatici la vettura è in grado di migliorare le sue prestazioni in accelerazione, frenata, ingresso, percorrenza e uscita di curva.