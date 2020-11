Toyota C-HR, in arrivo la versione GR Sport

Un nuovo allestimento sportivo arricchisce la gamma di Toyota C-HR . Si chiama GR Sport e segue il filone avviato con Yaris e Corolla di dare un tocco in più, per look e dinamicità, alle vetture del brand. Il nuovo livello GR Sport sarà proposto sia per il motore 1.8 da 122 CV che 2.0 da 184 CV , le due motorizzazioni ibride di Toyota C-HR.

Il look del crossover in questo nuovo allestimento è molto distintivo. Spiccano i nuovi cerchi in lega da ben 19 pollici con pneumatici sportivi Continental Premium Contact 6 da 225/45, le finiture esterne Piano Black, i fari Full LED e a richiesta la carrozzeria bicolore. Allʼinterno spicca la nuova finitura “Cool Silver” dellʼabitacolo e i rivestimenti dei sedili in pelle e Alcantara, arricchiti da cuciture rosse e grigie di ispirazione GR. Il volante è in pelle perforata e anche qui con cuciture rosse a contrasto. Di serie i vetri oscurati, il navigatore, i sedili elettrici e riscaldabili e un sofisticato impianto audio JBL.

Venduto in 400 mila unità in Europa dal 2016, Toyota C-HR si è ritagliato un ruolo di primo piano nel segmento degli Urban crossover, e con questa versione sportiva continuerà ad ammaliare i clienti. Lʼelettronica di sicurezza è avanzata è conta sullʼultima evoluzione del Toyota Safety Sense, che prevede l’introduzione del rilevamento dei pedoni e dei ciclisti e lʼaggiunta di nuove funzioni, come il “Full Range Adaptive Cruise Control”, che adatta la velocità di crociera alla velocità indicata dai segnali stradali. Il debutto a listino di Toyota C-HR GR Sport è previsto a gennaio 2021.