Toyota C-HR, nuova variante ibrida elettrica da 184 CV

Toyota non si è lasciata sfuggire lʼoccasione per un leggero restyling del suo crossover, che ha subìto piccoli accorgimenti estetici nelle zone anteriore e posteriore, proponendo inoltre una nuova modanatura inferiore in tinta di carrozzeria. I gruppi ottici sono tutti a LED, incluse le luci per la marcia diurna e le frecce integrate. Lʼimpostazione complessiva della carrozzeria, però, non cambia e conferma lʼaudacia delle linee del modello 2016. Per gli interni la notizia principale è lʼadozione del nuovo sistema multimediale, che integra Apple Carplay e Android Auto.

Torniamo ora alla nuova motorizzazione ibrida elettrica. È innanzitutto più performante, la stessa del Suv premium Lexus UX per intenderci, ma non intacca però lʼefficienza di C-HR, le cui emissioni di CO2 si attestano sui 90 g/km circa. Con il motore 2.0 ‒ denominato Hybrid Dynamic Force ‒ Toyota introduce anche lʼinedita e interessante funzione “Hybrid Coach”. Con questa sarà possibile avere una panoramica del viaggio effettuato, con il dettaglio del funzionamento della vettura in modalità elettrica e del consumo di carburante, e in più i consigli per migliorare e rendere più efficiente il proprio stile di guida.

La gamma ibrida elettrica di Toyota C-HR si compone dunque di due motorizzazioni e tre allestimenti. Nella fase di lancio del nuovo modello, che avverrà con il porte aperte del prossimo fine settimana, i prezzi partono da 28.500 euro.

