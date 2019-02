20 febbraio 2019 08:40 Lexus UX 250h, premiere alla Milano Fashion Week Un nuovo crossover si affaccia in Italia

Questa settimana Milano ospita la Fashion Week 2019 e tra moda e griffe, modelli e stilisti, anche lʼauto si ritaglia i suoi spazi. Perché lʼauto è sempre più un oggetto che vive e respira le tendenze che gli stanno attorno e la cornice della Settimana della Moda è ideale per presentare nuove automobili, le più… fashion. Come la Lexus UX, il crossover inedito che dal 9 marzo debutta sul mercato italiano.

La Lexus UX è stata protagonista lʼaltra sera dellʼinaugurazione della Milano Fashion Week 2019, esposta in anteprima italiana presso “I Dazi di Milano” di Piazza Sempione. Il direttore di Lexus Italia Fabio Capano ha spiegato che “la settimana della moda è il momento migliore per presentare in anteprima il nostro nuovo crossover UX Hybrid che, con il suo design raffinato, trova all’interno di questo evento il suo posizionamento ideale”. Avrà un seguito questa partecipazione milanese, perché anche questʼanno, ad aprile, Lexus sarà protagonista della Design Week.

Dinamico e con linee moderne e aggressive, il più piccolo dei modelli Lexus va a sfidare competitori del calibro di Mercedes GLA e BMW X2. In Italia sarà commercializzata la sola versione 250h, cioè ibrida benzina/elettrica, come da tradizione del brand nel nostro Paese. Il motore termico è un 2.0 benzina a 4 cilindri da 141 CV, ma grazie ai due motori elettrici abbinati, la potenza di sistema sale a 184 CV. Lexus UX 250h ha la trazione integrale e consuma mediamente 4,1 litri/100 km, per emissioni di 96 g/km di CO2. Nessuna ecotassa dunque, ma neanche ecobonus.