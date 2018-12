28 dicembre 2018 09:00 Lexus ES Hybrid, la berlina leggera e super sicura Trazione benzina/elettrica per lʼammiraglia

Nel 2019 la Lexus ES compie 30 anni. È la berlina del brand premium Toyota più venduta, oltre due milioni di unità, e adesso si presenta tutta rinnovata. La settima generazione della Lexus ES è adesso pronta per la prevendita, anche in Italia ed è una novità, dove sarà esclusivamente ibrida elettrica, come da tradizione Lexus nel nostro Paese.

Il progetto della nuova ES Hybrid è frutto di una concezione tutta nuova su come costruire le berline classiche, ammiraglie tre volumi di stazza ma, oggi, sempre più leggere e agili. La nuova piattaforma produttiva, infatti, sposta il centro di gravità più in basso e garantisce una maggiore rigidità torsionale, così da garantire un handling superiore e un miglior piacere di guida. Quanto al sistema di trazione ibrida “Self Charging Hybrid”, unisce un efficiente motore 4 cilindri benzina 2.5 con un potente motore elettrico, che insieme sviluppano complessivamente 218 CV, per consumi medi di 4,6 litri per 100 km nel ciclo misto. La marcia in modalità totalmente elettrica avviene fino ai 115 km/h di velocità.