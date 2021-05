Tiguan, il Suv best-seller Volkswagen in abiti eHybrid e R

Cʼè la ibrida “alla spina” e cʼè la versione sportiva da 320 cavalli . Tiguan è in casa Volkswagen una gallina dalle uova dʼoro: comunque si presenti, piace e conquista clienti. Forse non tanti da noi, dove è il segmento D a fare fatica, ma nel resto dʼEuropa e in Nord America sì, al punto da essere il modello Volkswagen più venduto al mondo . Ora a listino ci sono due nuove varianti: eHybrid con ricarica plug-in e la sportiva Tiguan R.

Con i due propulsori benzina ed elettrico, Tiguan eHybrid sviluppa una potenza di sistema pari a 245 CV ed è in grado di percorrere una cinquantina di chilometri in modalità puramente elettrica. Adotta la stessa tecnologia propulsiva della Golf GTE, con la stessa coppia massima erogata di 400 Nm, che permettono al Suv ibrido tedesco di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,5 secondi, per una velocità di punta di ben 205 orari. Tutto con la massima efficienza, visto che nel nuovo ciclo WLTP il consumo di benzina varia tra 1,6 e 1,9 litri/100 km, con emissioni di CO2 che non superano i 45 g/km. Tre gli allestimenti disponibili per Tiguan eHybrid ‒ Life, Elegance e R-Line ‒ e prezzi di listino da 41.400 Euro, incentivi esclusi.

Carattere completamente diverso per Tiguan R, Suv dalle chiare stimmate sportive che in meno di 5 secondi scatta da 0 a 100 km orari. È la prima volta che Tiguan è proposto in versione R e il plus dinamico è sostanziale: il 4 cilindri 2.0 turbo benzina eroga la potenza di 320 CV e la coppia massima di 420 Nm fin dai 2.100 giri. La velocità massima raggiunge i 250 km orari e il cambio è il doppia frizione DSG a 7 rapporti. L’esperienza di guida è entusiasmante e beneficia anche dei sedili sportivi specifici.

Volkswagen Tiguan R adotta un nuovo tipo di trazione integrale 4Motion, particolarmente orientato ad assicurare agilità e tenuta di strada. Lʼaspetto caratterizzante del nuovo 4Motion sta nella funzione “R-Performance Torque Vectoring”, che per la prima volta in casa Volkswagen integra un assale posteriore con due frizioni multidisco, così da distribuire la trazione non soltanto tra i due assi, ma anche in maniera variabile tra le ruote posteriori destra e sinistra. In Italia la Tiguan R è proposta al prezzo di listino di 57.900 Euro.