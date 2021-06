Tesla, nuova scossa agli interni per Model S e Model X

Il restyling dei modelli Tesla era atteso da tempo, soprattutto quello della flagship Tesla S e del crossover X con le sue inequivocabili ali spiegate (le portiere che si alzano verso lʼalto). Anche perché la concorrenza dei costruttori premium si fa sempre più forte, nomi come Audi , BMW e Mercedes si sono gettati a spron battuto nellʼagone dellʼauto elettrica e i “ritocchi” servono a Tesla per mantenere il potenziale di freschezza legato al suo nome.

Dalle prime immagini, però, più che al design esterno, i seguaci di Elon Musk pare abbiano voluto dare unʼaltra scossa agli interni. La plancia resta sempre minimalista, ma gli schermi hi-tech sono sempre più evoluti, ci sono rotelline scroll e un inedito display da 8 pollici per lʼintrattenimento dei passeggeri posteriori, il terzo dentro lʼabitacolo. La nuova Tesla S stupisce nel momento stesso in cui si entra, con il guidatore che troverà un volante nuovo, non soltanto per il design che ricorda la cloche di un aereo o il “manettino” di una Formula 1 (ma con molti meno comandi), ma per le funzioni gestibili come se si avesse fra le mani il controller della playstation o della XBox.

Per attivare le frecce, le luci e lʼAutopilot ci sono dei pulsanti “force touch”. LʼAutopilot capisce al volo le situazioni di marcia e vi si adegua, ma permette comunque al guidatore di settare tra le funzioni Park, Reverse, Neutral e Drive. A centro plancia spicca il nuovo TV… ehm, il nuovo touch screen per gestire le funzioni di bordo. Ma con una diagonale da 17 pollici e una risoluzione di 2200 x 1300, questo schermo orientato in orizzontale non ha niente di diverso dal monitor di un computer “all-in-one”, con tutte le app che ci fanno compagnia a casa o fuori sui nostri smartphone, pc, Tv, tipo Netflix ma anche Youtube e i social.

Il vano per la ricarica wireless nel tunnel centrale ammette due device e per ogni passeggero cʼè poi a disposizione una presa Usb-C. Se invece ci si vuole godere la guida, le nuove Tesla propongono dietro al volante il quadro strumenti di nuovo disegno da 12,3 pollici. Eh sì, perché in fin dei conti sempre di unʼautomobile stiamo parlando! Le nuove Tesla S e X sono ordinabili e configurabili sul sito italiano, anche nei due inediti allestimenti Plaid e Plaid+ (quest’ultimo non per Model X).

Con tre motori elettrici la Tesla Model S Plaid sviluppa 1020 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi! Garantendo unʼautonomia di marcia di 628 km. La Plaid+ scende sotto i due secondi sullo 0-100, perché di cavalli ne scarica 1.100 e promette 840 km di autonomia alla velocità massima di 320 km orari. Prezzi: la nuova Model S parte da 90.970 euro, la versione Plaid da 120 mila e la Plaid+ da 140.990 euro. La nuova Tesla Model X parte da 100.870 euro, la Plaid da 120 mila. Prime consegne a settembre.