Tesla Model Y: ecco quella della Polizia californiana

Le specifiche dell’allestimento

Per l’occasione, la Tesla Model Y è stata bene accessoriata: al suo interno sono stati inseriti copri sedili e materiali ad alta resistenza, sedili sagomati, celle e divisori per il trasporto dei criminali, contenimento e sicurezza per i cani, rastrelliere per armi da fuoco e attrezzature, sistemi GPS e radio, nonché computer e accessori vari (la lista si può completare anche in base alle esigenze). Non è tutto, perché esternamente la Model Y per la Polizia di South Pasadena mette in mostra barre di spinta e protezioni per le griglie e le pedane mentre tra gli ADAS ci sono sistemi di frenata più efficaci e sospensioni ottimizzate per supportare prestazioni più elevate. Per affiancare al meglio il lavoro dei poliziotti americani, la Model Y ha diverse soluzioni di illuminazione personalizzate, sirene, sistemi di amplificazione, ma anche pacchetti off-road con specifiche adeguate alla guida in fuoristrada, compressori d'aria e utensili elettrici, sistemi di stoccaggio del carico e pacchetti di blindatura con classificazione fino a NIJ III+.