T-Cross, lʼanello mancante della gamma Volkswagen

In arrivo in questi giorni sul mercato italiano, dopo la First Edition col suo equipaggiamento esclusivo, Volkswagen T-Cross va a completare il poker di Suv del brand (con T-Roc, Tiguan e Touareg). È un modello assolutamente inedito e dal look indipendente rispetto agli altri modelli Volkswagen. Lungo 4,11 metri, offre la versatilità di una carrozzeria a 5 porte e di un bagagliaio modulare che va da 385 a 455 litri, dipende da quanto facciamo scorrere i sedili posteriori (fino a 14 cm). Se poi si reclina la seconda fila, allora la capienza sale fino a 1.280 litri. Insomma più di una Polo, meno del Suv T-Roc, quasi una Golf.