Volkswagen lancia la T-Cross First Edition

La prima versione di Volkswagen T-Cross , naturalmente speciale, arriva sul mercato italiano. Si chiama First Edition e anticipa la gamma del giovane, inedito City Suv compatto che arriverà a primavera inoltrata. Per il lancio è stato anche organizzato un concorso, in cui Alessandro Cattelan sceglierà il primo cliente in un vero e proprio casting.

La motorizzazione scelta per la Volkswagen T-Cross First Edition è la 1.0 TSI, un turbo benzina molto efficiente e performante, capace di sviluppare 115 CV di potenza. Il cambio è manuale a 6 marce. Lungo 4,11 metri e con 5 portiere, T-Cross promette di stravolgere gli equilibri nel segmento dei B-Suv, uno dei più promettenti sul mercato e nel quale le rivali francesi (Renault Captur e Peugeot 2008) dominano la scena. La First Edition si presenta con una elegante carrozzeria bianca, decorata da elementi neri, e mette in mostra i proiettori a LED e i cerchi in lega bruniti da 18 pollici.