Sym Maxsym TL 508, potenza e versatilità sul maxi asiatico

La battaglia 2022 dei maxi-scooter asiatici è appena iniziata . Con i nuovi best-seller TMAX e Burgman , Yamaha e Suzuki cercano di tenere a distanza i neo-arrivati, come Honda ADV 350 e ora il Maxsym TL 508 , lo scooterone top di gamma del brand Sym , con design “made in Italy”.

La sfida di Sym ai grandi nomi 1 di 20 2 di 20 3 di 20 4 di 20 5 di 20 6 di 20 7 di 20 8 di 20 9 di 20 10 di 20 11 di 20 12 di 20 13 di 20 14 di 20 15 di 20 16 di 20 17 di 20 18 di 20 19 di 20 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il bicilindrico di 508 cc Euro 5, evoluzione del precedente 465 cc, sviluppa oltre 45 CV di potenza ed è il motore più potente mai montato da Sym su un suo modello. Motore due cilindri che eroga anche una generosa coppia di 50 Nm a 5.250 giri al minuto e si avvale di un moderno cambio a variazione continua CVT. Maxsym TL508 adotta inoltre il Controllo elettronico di Trazione, altra novità per la Casa con sede a Taiwan, accanto al poderoso impianto frenante, che si avvale di due dischi freno anteriore e disco singolo posteriore, tutti da 275 mm di diametro, più lʼABS standard.

La ciclistica di Maxsym è di stampo motociclistico, in quanto il motore bicilindrico è montato sul telaio in maniera portante, per garantire così performance e massima stabilità anche sul veloce. La dotazione di serie è particolarmente ricca, con il parabrezza regolabile, la sospensione posteriore laterale multilink, la strumentazione digitale personalizzabile. Guidabile anche con patente A2, Maxsym TL 508 costa da 8.500 euro.

Nello speciale motori anche la Sym Maxsym TL 508