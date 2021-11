Yamaha svela a Eicma i nuovi TMAX e TMAX Tech Max 2022

Esordio su strada la prossima primavera Ufficio stampa 1 di 44 Ufficio stampa 2 di 44 Ufficio stampa 3 di 44 Ufficio stampa 4 di 44 Ufficio stampa 5 di 44 Ufficio stampa 6 di 44 Ufficio stampa 7 di 44 Ufficio stampa 8 di 44 Ufficio stampa 9 di 44 Ufficio stampa 10 di 44 Ufficio stampa 11 di 44 Ufficio stampa 12 di 44 Ufficio stampa 13 di 44 Ufficio stampa 14 di 44 Ufficio stampa 15 di 44 Ufficio stampa 16 di 44 Ufficio stampa 17 di 44 Ufficio stampa 18 di 44 Ufficio stampa 19 di 44 Ufficio stampa 20 di 44 Ufficio stampa 21 di 44 Ufficio stampa 22 di 44 Ufficio stampa 23 di 44 Ufficio stampa 24 di 44 Ufficio stampa 25 di 44 Ufficio stampa 26 di 44 Ufficio stampa 27 di 44 Ufficio stampa 28 di 44 Ufficio stampa 29 di 44 Ufficio stampa 30 di 44 Ufficio stampa 31 di 44 Ufficio stampa 32 di 44 Ufficio stampa 33 di 44 Ufficio stampa 34 di 44 Ufficio stampa 35 di 44 Ufficio stampa 36 di 44 Ufficio stampa 37 di 44 Ufficio stampa 38 di 44 Ufficio stampa 39 di 44 Ufficio stampa 40 di 44 Ufficio stampa 41 di 44 Ufficio stampa 42 di 44 Ufficio stampa 43 di 44 Ufficio stampa 44 di 44 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ormai allʼ8° generazione, Yamaha TMAX 2022 si presenta con un design rinnovato e una nuova scocca. La carena è più compatta, il doppio faro a Led integra adesso le frecce e nuove sono le prese dʼaria e le ali aerodinamiche. Lo scooterone adotta poi nuovi cerchi a 10 razze, realizzati con lʼesclusiva tecnologia Yamaha “Spin Forged” che permette di produrre ruote con sezioni molto più sottili e leggere, pur mantenendo la stessa resistenza. Infine il comparto sospensioni è stato aggiornato ma sempre ispirandosi alle sportive Yamaha, con forcella anteriore a steli rovesciati da 41 mm di diametro e mono-ammortizzatore posteriore. TMAX è in effetti un unicum, da sempre, un maxi-scooter con la ciclistica da moto e qualità dinamiche degne di una sportiva.

Lo rivela il motore Euro 5 di cilindrata 560 cc, che eroga 48 CV di potenza e 55 Nm di coppia massima! Valori importanti e velocità pure, tanto da essere perfetto per accorciare i tempi sfruttando tangenziali e autostrade. È guidabile però anche con patente A2. Sviluppati appositamente sono poi gli pneumatici Bridgestone Battlax SC2. Accanto al modello standard cʼè poi la versione TMAX Tech Max, ancora più performante e dotata di un equipaggiamento top, con la sella pilota riscaldata, le manopole riscaldate, il parabrezza regolabile elettricamente e il regolatore di velocità.

Look e prestazioni a parte, per quanto incisivi siano, Yamaha TMAX 2022 si pone anche come lo scooter sportivo più intelligente sul mercato. È dotato di strumentazione TFT a colori da 7 pollici, che include di serie il navigatore Garmin (connesso via Bluetooth), in grado di rispondere a comandi vocali tramite auricolari e di fornire aggiornamenti sul traffico in tempo reale. Il colore “Extreme Yellow” si aggiunge agli altri e cita espressamente i modelli di lancio del primo TMAX del 2001. I nuovi Yamaha TMAX 2022 arriveranno ad aprile.

