Suzuki Burgman 400, ora Euro 5 e con il Traction Control

Lʼ“Atleta Elegante”, come lo definiscono in Suzuki per la sua dinamicità celata nel comfort, ha avuto il maggior successo proprio nella cilindrata 400. Qui il maxi-scooter nipponico esprime tutte le sue doti, quel mix impareggiabile di praticità, agilità e maneggevolezza. Le sovrastrutture del nuovo Burgman 400 sono state affinate nei minimi dettagli, appaiono ora filanti e pronte a garantire maggior protezione dall’aria e dalle intemperie. Suzuki ha selezionato l’inedito colore Metallic Matte Sword Silver a effetto satinato, per esaltare le linee e abbinarvi gli eleganti cerchi blu, creando un forte legame con le sportive stradali Suzuki.

Lo scooterone ha di serie i fari full LED, mentre la sella è dotata di un comodo poggiaschiena regolabile con una distanza ideale dalla pedana. Il vano sottosella, con i suoi 42 litri, è poi di quelli importanti, capace di accogliere un casco integrale e un demi-jet. In più ci sono due pratici cassettini nel retro dello scudo, uno dei quali dotato di presa 12V per caricare dispositivi elettrici e smartphone. Per la prima volta è di serie il Controllo elettronico della Trazione.

Lʼofferta lancio prevede due tipi di finanziamento con prezzi da 6.990 Euro, vale a dire 1.000 euro meno del listino ufficiale. Suzuki Burgman 400 è offerto anche con la formula Way2ride e la partnership Findomestic, che prevede anticipo e rate da 99 Euro al mese per 36 oppure 48 mensilità. E poi cʼè il Burgman da collezione, quello griffato Van Orton per il progetto ARThletes e il più votato sui social. L’illustrazione vincente sarà ora riportata su una pellicola e adattata alle forme dello scooter, per dar vita a un Burgman 400 “wrappato”, un esemplare unico da collezione, il cui prezzo è fissato a 8.000 euro.

