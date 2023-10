Suzuki Swift: le prime immagini della nuova

Cerchiamo di capire dalle immagini rilasciate da Suzuki, come sarà la quarta generazione della compatta nipponica. Dopo un primo sguardo, la percezione generale è che il nuovo design non traccia alcun taglio netto con il passato anzi, sembra impegnarsi nell'evolvere al meglio le forme già molto apprezzate del modello attuale. Ciò che risalta è la linea tesa che nel profilo unisce il cofano motore con il posteriore, terminando appena sopra le maniglie delle portiere. A tal proposito, possiamo soffermarci su un nuovo particolare: l’apertura delle porte posteriori non avviene più attraverso la maniglia collocata sul montante C, ma attraverso una maniglia di stampo classico. Da davanti , si nota il nuovo cofano a conchiglia, agli estremi ci sono i gruppi ottici posizionati più in basso e con una firma luminosa a J; altro particolare del frontale è la griglia più piccola. Spostandoci verso il posteriore , il nuovo portellone ha una forma trapezoidale più regolare, con i gruppi ottici rivisti nella forma e nello stile, mentre il paraurti è stato abbellito con una finitura nera che incornicia i catarifrangenti e l’alloggiamento per la targa.

Quando arriva la nuova Suzuki Swift?

Di cosa non abbiamo parlato? Di sicurezza e motorizzazioni: riguardo la prima, in Suzuki ci tengono a far sapere che la vettura è equipaggiata con numerosi sistemi di assistenza alla guida al passo con i tempi, tra cui i fari anabbaglianti automatici, il monitoraggio dell’assistenza del conducente e la frenata d’emergenza autonoma (Dual Sensore Brake Support II). Riguardo alle motorizzazioni, non ci sono arrivate comunicazioni ufficiali, ma in Suzuki hanno parlato di un motore ad alta efficienza in equilibrio tra prestazioni di guida e risparmio di carburante. Nelle immagini che vedete, la quarta generazione viene presentata come concept, ma crediamo si tratti di una versione abbstanza definitiva della Swift che arriverà sul mercato nel corso del 2024.