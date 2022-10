Suzuki S-Cross, arrivo lʼIbrido ad alta efficienza con batteria a 140 V

Semplice e geniale,

lʼibrido Suzuki predilige la marcia in elettrico ai bassi regimi e sempre allʼaccensione

motore elettrico da 24,6 kW, alimentato da una batteria di trazione da 140V

1.5 DualJet benzina e al cambio robotizzato AGS

, e noi lʼabbiamo provata in tutta la sua efficienza. Il modulo ibrido a 140 Volt della nuova S-Cross Hybrid 1.5 sfrutta un. Tutto abbinato al. Nelle partenze e nelle manovre a bassa velocità, quando cioè il motore termico sarebbe meno efficiente e consumerebbe di più, il modulo ibrido muove la nuova S-Cross con la sola forza dellʼenergia elettrica.

Il crossover ha ricevuto un importante upgrade estetico e lʼha avuto nel

Centro Stile di Torino

ampia griglia piano black

Le ampie superfici vetrate regalano un’ottima visibilità e luminosità all’abitacolo

Starview

. Qui infatti è stata disegnata questa vettura perfetta per i mercati europei, compatta e versatile, inserita nel segmento C che è il principale per volumi di vendita in Europa. I tratti distintivi del frontale sono l’e il listello cromato che unisce i fari Full LED, mentre i passaruota squadrati mettono in evidenza il temperamento deciso di S-Cross., soprattutto se si sceglie la versionecon il tetto apribile panoramico.

Quando la batteria è completamente carica, si possono fare in elettrico fino a 4,5 chilometri a 80 km/h di velocità massima. Senza sprecare una goccia di benzina, e in città vi capiterà quasi sempre questa condizione.

Salendo di giri e di velocità, il motore elettrico lascia spazio al 4 cilindri benzina

Quando acceleriamo con decisione, il motore DualJet e quello elettrico erogano coppia insieme

, però rientra in gioco in fase di veleggiamento, in questo caso il termico viene spento e disaccoppiato dalle ruote., così da garantire il massimo delle prestazioni (116 CV la potenza di sistema) e anche un bel piacere di guida.

Non manca ovviamente la frenata rigenerativa nelle decelerazioni, che allunga così la vita alla batteria a 140V. Inserendo la

modalità di guida ECO

l’eventuale trazione integrale, che il pilota può inserire in base a 4 livelli: Auto, Sport, Snow e Lock

si riducono ancora i consumi, poiché questa funzione rende le risposte all’acceleratore più dolci, regola il climatizzatore e. Tanta efficienza insomma ma senza seccature di ricarica.

Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140V porta al debutto il nuovo sistema di connettività, con lʼ

App Suzuki Connect

Prezzi molto interessanti

si parte da 26.590 euro

Starview costa 30.390 euro

, le cui funzioni permettono di monitorare l’auto in ogni momento e da qualunque luogo. Lʼapp permette di bloccare le porte a distanza e di controllare il livello del carburante, l’autonomia e il consumo medio., con la promo lancio Suzuki di 2.500 euro in caso di rottamazione,. Lʼallestimentoe ha il tetto in vetro panoramico e la retrocamera a volo dʼuccello.