Suzuki lancia la nuova S-Cross Hybrid con tante qualità in più

Un design rinvigorito e made in Italy (Centro Stile Suzuki di Torino, lʼunico in Europa della Casa), lʼabitacolo più spazioso e con nuove soluzioni improntate alla funzionalità, motori tutti mild hybrid . È in sintesi il grande lavorio che Suzuki ha condotto sulla S-Cross Hybrid , il suo Suv di segmento C disponibile a trazione anteriore o integrale e con cambio manuale oppure automatico.

Dal punto di vista estetico si nota subito il frontale nuovo, con una griglia che si sviluppa in verticale e gruppi ottici Full Led uniti da una banda cromata che si estende in orizzontale verso il logo al centro. La presenza su strada risulta maggiore, nonostante lʼaltezza da terra non eccesiva (175 mm) e le dimensioni compatte, per una lunghezza del nuovo S-Cross che resta sui 4,3 metri. Una banda analoga, ma in nero lucido, unisce anche i gruppi ottici posteriori, che celano un capiente bagagliaio da 430 litri.

Il fulcro dellʼofferta motoristica sta nel 1.4 turbo benzina Boosterjet da 129 CV e 235 Nm di coppia, abbinato al sistema mild hybrid a 48 Volt che aggiunge 14 CV di potenza. Un aiuto considerevole soprattutto in città, perché consente di limare i consumi medi di benzina fino a 5,5 litri/100 km (la versione a trazione anteriore), ma non esose sono anche le varianti 4x4 (6,3 litri per 100 km nel misto). Quattro le modalità di marcia: Auto, Sport, Snow e Lock, e tante nuove dotazioni di sicurezza, come la funzione Stop & Go per il Cruise Control Adattativo sui modelli con cambio automatico.

Allʼinterno si colgono le maggiori novità, a partire dai materiali morbidi e dalle inedite finiture satinate, e finendo col nuovo schermo centrale da 9 pollici, che include navigatore e un sistema di videocamere a 360° che comprende retrocamera e tre altre telecamere di bordo, le quali generano una vista 3D esterna, una vista sintetica interna e una vista dall’alto a occhio dʼuccello, per un controllo totale dell’area circostante l’auto in manovra. Ampia la connettività garantita dalla compatibilità con Apple Car Play e Android Auto.

Nuova Suzuki S-Cross Hybrid è proposta negli allestimenti Top+ e Starview a prezzi dʼingresso di 28.890 euro, ma fino al 31 gennaio è possibile sfruttare la promozione lancio che riduce il prezzo a 25.890 Euro (in caso di permuta e rottamazione). Lo scorso fine settimana le concessionarie Suzuki hanno iniziato il Porte Aperte affinché il pubblico conosca la vettura.

Nello speciale motori anche la nuova Suzuki S-Cross Hybrid