Suzuki S-Cross Hybrid, i plus del cambio automatico e della trazione 4x4

Guardando ai cambiamenti nel mondo dellʼauto che ci sono stati dallʼinizio del secolo a oggi, si comprendono varie cose: i Suv hanno sbaragliato tutte le altre carrozzerie nelle scelte degli automobilisti; i cambi automatici (di vario genere) hanno acquisito appeal e quote mercato; le motorizzazioni elettrificate crescono, soprattutto negli ultimi tempi, oltre le più rosee previsioni. Una rivoluzione e chi non la cavalca resta tagliato fuori dal mercato!

Suzuki lo sa bene e, forte di un mercato come quello giapponese che è la punta di lancia di tutte le tecnologie automobilistiche, introduce sul mercato italiano la S-Cross Hybrid 4x4 con cambio automatico, che abbiamo provato sui percorsi dolci del pavese. Un crossover moderno, con un bel design armonico (più del cugino Vitara, dotato della stessa motorizzazione) e metropolitano, che assomma tutte e tre le doti di cui sopra e in più vi aggiunge la trazione integrale. Questo è il vero plus e Suzuki lo sa, tanto da avercelo fatto provare sullo sterrato di Vairano e su pendii ripidissimi, fino a 70 gradi! A dimostrare che è sì un crossover per famiglie, ma se serve sa il fatto suo in ogni situazione.

E poi le famiglie appunto: S-Cross è il modello più spazioso della gamma Suzuki (se si eccettua Across, che deriva dal Toyota RAV4), con 5 posti comodi e un grande bagagliaio da 440 litri. Gli interni seguono un poʼ il design minimalista proprio dello stile nipponico, ma i tre allestimenti Easy, Cool e Starview sono ben differenziati fra loro. Il display da 7 pollici è giusto il minimo indispensabile, ma quanto a elettronica cʼè tutto, mentre il comodo bracciolo centrale anteriore non è da tutti nella categoria.

Il powertrain ibrido significa niente più del sostegno che un motorino elettrico a 48 Volt dà al motore termico a benzina da 130 CV. È un sistema mild hybrid dunque (non si deve ricaricare con la presa elettrica), il primo gradino nel processo di elettrificazione, ma il motore elettrico ha il vantaggio di svolgere anche la funzione di alternatore/starter. Certo il cambio automatico fa un poʼ a pugni col discorso di ridurre le emissioni di CO2, ecco perché lʼibrido è necessario. Ma questa trasmissione a rapportatura ridotta è molto comoda per chi guida, perché blocca il cambio in prima marcia per affrontare le situazioni e le pendenze più impegnative.

Tutta la gamma Hybrid Suzuki accede agli incentivi statali, peccato che siano esauriti ma cʼè sempre la speranza (finora ben riposta) che vengano ripristinati. Cosa puntualmente avvenuta con i 57 milioni di euro aggiuntivi stanziati dal governo. Nuova S-Cross Hybrid 4x4 con cambio automatico a 6 rapporti costa 27.190 euro nella versione mediana Cool, ma lʼofferta lancio “taglia” il prezzo fino a 22 mila. La garanzia standard copre 5 anni o 100.000 chilometri.