Suzuki lancia lʼedizione speciale Vitara Katana

I 100 esclusivi esemplari sono realizzati in tinta Grigio Londra, ma molti dettagli sono rossi (sia esterni che interni) per citare la grafica della moto. Le cromature presenti nella griglia frontale e le cornici delle luci diurne sono invece nere, come i cerchi. Al cliente speciale di questa vettura verrà offerto un secondo set di ruote BiColor, insieme a un treno di gomme All Season o invernali con sensori di gonfiaggio (TPMS) integrati. Di serie sono le protezioni laterali off-road e lo spoiler in tinta di carrozzeria.

Vitara Katana è un Suv super equipaggiato. La versione a trazione anteriore ha di serie 7 airbag, il clima automatico, lo schermo touchscreen da 7 pollici e lʼabitacolo è compatibile con i sistemi Android Auto, Apple CarPlay e MirroLink. Sempre di serie la videocamera posteriore e il Cruise Control, i sedili riscaldati e i fendinebbia. Le varianti a quattro ruote motrici hanno il Cruise Control Adattivo e offrono altri sistemi di guida assistita, come il mantenimento della corsia, la frenata automatica d’emergenza, lʼalert contro i colpi di sonno, il riconoscimento dei segnali stradali e il controllo degli angoli ciechi in retromarcia.

Base di partenza di Suzuki Vitara Katana è la versione 1.0 Boosterjet Cool con cambio manuale e possibilità di richiedere la trazione anteriore o integrale. Il motore è il 3 cilindri turbo benzina che sviluppa 112 CV e consuma relativamente poco: circa 5,3-5,4 litri di benzina ogni 100 km nel ciclo misto. Le modalità di guida sono 4: Auto, Sport, Snow e Lock. I prezzi vanno da 23.630 a 26.630 euro e la vernice metallizzata è inclusa.