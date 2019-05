Arriva nelle concessionarie la Suzuki Katana

Il nome è evocativo: Katana ! Negli anni 80 divenne una moto cult quella che Suzuki lanciò sullʼonda dei successi sportivi e della tradizione giapponese. La katana è infatti la celebre spada dei samurai , affilata e possente, e la nuova moto che porta questo nome e che debutta in questi giorni sul mercato italiano ha le linee affilate proprio come quelle di una lama.

Sviluppata sulla base della superbike GSX-R1000 K5 , la nuova Suzuki Katana ha il telaio in alluminio a doppio trave e un potente motore 4 cilindri che eroga 150 CV . Gli ingegneri hanno adottato un impianto di scarico “4 in 2 in 1”, con uno spettacolare silenziatore nero che punta verso l’alto. È bellissima la Katana, disegnata dallʼitaliano Rodolfo Frascoli e sviluppata dalla Engines Engineering, equipaggiata con una forcella Kayaba a steli rovesciati da 43 mm di diametro . La sagoma trasmette un’idea di dinamismo, in un tuttʼuno con i tratti tesi e nitidi del cupolino , che ospita una moderna strumentazione digitale.

Rispetto al modello del 1981 corre ovviamente tutto il progresso e le complessità tecnologiche della produzione attuale. La dotazione tecnica della sports naked giapponese include lʼimpianto frenante Brembo coadiuvato dallʼABS Bosch, ma anche il Suzuki Easy Start System e il Low RPM Assist: il primo serve per avviamenti e partenze in relax, il secondo per regolare la marcia al minimo. In Italia la Suzuki Katana costa 13.690 euro, al lancio è disponibile anche la serie speciale “Launch Edition”, con lo scarico Akrapovic in omaggio (valore di 700 euro).