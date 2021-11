Suzuki lancia Katana MY2022 e le edizioni speciali per lʼItalia

Suzuki sbarca alla 78° edizione di Eicma svelando, in anteprima mondiale, la nuova Katana MY2022. A fare da ancelle sono due serie speciali pensate in esclusiva per il mercato italiano: GP Edition e SERT Edition, entrambe disponibili su base GSX-S950 e GSX-S1000. E per i più decisi a sfruttare il ritorno in presenza di Eicma, nell’area esterna MotoLive cʼè la possibilità di prenotare, anche direttamente sul posto, il test ride di un modello Suzuki, incluso il nuovo Burgman 400.