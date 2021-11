Suzuki GSX-S950, la naked 4 cilindri adatta a tutti

La 78° edizione del Salone del ciclo e del motociclo è ormai alle porte . Eicma aprirà al pubblico le porte della Fiera di Milano dal 25 al 28 novembre ed è tanta la voglia di tornare in presenza dopo il forfait dello scorso anno. Il comparto va benone, le vendite di moto, scooter e biciclette è esplosa in questo 2021 (solo i cinquantini arrancano un poʼ) e i produttori vorrebbero recuperare lʼanno perso presentando quanti più modelli possibili. Anche quelli che sono già arrivati sul mercato, ma che non hanno potuto godere di una premiere adeguata. È il caso della Suzuki GSX-S950 , lʼunica motocicletta 4 cilindri guidabile anche in versione depotenziata, da 35 kW per i titolari di patente A2 .

La nuova Suzuki GSX-S950 è una naked di razza, una street-fighter che contiene in un litro di cilindrata la sua esuberanza (ma cʼè anche la S1000 da 150 CV). Codino corto e serbatoio snello danno lʼimpronta dinamica alla moto. La ciclistica con telaio a doppia trave in alluminio deriva da quella delle plurivittoriose GSX-R1000, una moto che questʼanno ha vinto per la 20° volta il Campionato del Mondo Endurance! La forcella Kayaba a steli rovesciati da 43 mm è ottimizzata per lavorare al meglio con gli pneumatici radiali Dunlop Roadsport 2, sviluppati ad hoc per la supernaked Suzuki. Una moto che mischia dunque sapientemente prestazioni, divertimento e affidabilità.

Il motore Euro 5 di 999 cc sviluppa la potenza piena di 95 CV a 7.800 giri, per una coppia massima di 92 Nm a 6.500 giri al minuto. L’acceleratore elettronico ride-by-wire assicura risposte graduali e progressive a ogni intervento sul gas, ben tenute a freno dallʼottimo impianto frenante con ABS e dal Suzuki Traction Control System (STCS) su tre livelli, che previene lo slittamento della ruota posteriore e le perdite di aderenza in accelerazione. Come detto, la GSX-S950 è disponibile anche in versione depotenziata a 35 kW (48 CV). Non cʼè oggi sul mercato una moto di cilindrata superiore a questa che possa essere guidata con la licenza A2.

La dotazione elettronica della moto comprende il sistema di partenza Easy Start e il Low RPM Assist, che favorisce la ripresa ai bassi regimi. Suzuki GSX-S950 è disponibile nei colori Blu Miami o Nero Dubai e costa 10.390 Euro, IVA e franco concessionario inclusi. Oltre agli store classici, è acquistabile anche sulla piattaforma di e-commerce shop.suzuki.it, definendo poi in concessionaria tempi e modalità di consegna e pagamento.