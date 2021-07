Su strada da combattente, ecco la nuova Suzuki GSX-S1000

Eccola in queste immagini video la nuova, seconda generazione della Suzuki GSX-S1000, la maxi naked sportiva da 150 cavalli con motore 4 cilindri omologato Euro 5. È il top della gamma stradale GSX, che di recente si è arricchita di una versione da 95 CV meno adrenalinica, la GSX-S950, che ha però il merito di essere lʼunica “mille” disponibile ‒ in versione depotenziata ‒ anche per i giovani e i neofiti che hanno la patente A2.