Suzuki GSX-S950, 4 cilindri 95 CV e anche depotenziata

Il motore della Suzuki GSX-S950 è sempre il 4 cilindri di 999 cc Euro 5, come per la sorella S1000, ma eroga soltanto 95 CV. Non solo, ma Suzuki la propone persino in una versione depotenziata (35 kW, pari a 48 CV) per chi ha soltanto la patente A2 e quindi muove i primi passi nel mondo delle due ruote. E va detto che per questo target non cʼè oggi sul mercato una moto di cilindrata maggiore e personalità così importante. Per la sicurezza, non manca inoltre il controllo elettronico della trazione (tre livelli e disattivabile) e lʼacceleratore ride-by-wire più leggero e compatto. Tutto di serie.

La Suzuki GSX-S950 è una street-fighter che abbina la linea dinamica, propria delle GSX, alla fruibilità per tutti i motociclisti. Lo dimostra anche il grande serbatoio da 19 litri, una rarità per una naked, alta da terra ben 810 mm. Di grande comodità è anche la frizione assistita e anti-saltellamento, cioè la leva è più leggera da azionare e riduce l’affaticamento della mano. E vale lo stesso discorso per il “Low RPM Assist”, che tiene leggermente più alto il numero dei giri in partenza e alle andature basse, per evitare lo spegnimento del motore.

Il design svela il frontale compatto e dominato da un faro a LED molto suggestivo, mentre il codino è snello e rastremato. Ottima la ciclistica, che deriva da quella della GSX-R1000, con forcella Kayaba a steli rovesciati da 43 mm. Sviluppati ad hoc per questa moto sono gli pneumatici radiali Dunlop Roadsport 2, coperture perfette per lʼuso stradale. La nuova GSX-S950 è proposta nei due colori Blu e Nero, prezzi ancora da definire.

