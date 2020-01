Suzuki insegna come guidare la Jimny in 4x4

Grazie a un superbo 2019, per risultati di vendite in Italia, Suzuki si è meritata il palcoscenico di Sanremo . La Casa nipponica è infatti l’ Auto Ufficiale della 70° edizione del Festival , dal 4 allʼ8 febbraio, dove sbarca con la sua gamma ibrida e lʼesclusività di modelli come Vitara e Jimny.

Proprio Jimny vediamo in questo video sotto e pubblicato da Suzuki sul proprio canale youtube. Si tratta di un sunto di tre tutorial, con i quali la Casa di Hamamatsu dà alcuni suggerimenti utili per sfruttare pienamente la tecnologia 4x4 del suo fuoristrada. I filmati spiegano come e quando utilizzare al meglio la trazione integrale Suzuki 4WD AllGrip Pro e il sistema di aiuto in discesa Hill Descent Control. Grazie alla leva centrale a tre posizioni, è facile passare dalle due alle quattro ruote motrici oppure di muoversi in 4x4 con le marce ridotte o ancora con la sola trazione posteriore.

Per Suzuki Italia il 2019 è stato il miglior anno della sua storia, con 38.273 auto vendute (+16,2% sullʼanno precedente). Vitara si conferma best-seller di gamma con quasi 10 mila immatricolazioni (per lʼesattezza 9.992), con un dicembre boom grazie alla versione speciale Katana. Ma è la tecnologia Suzuki Hybrid ad aver dettato gli elevati ritmi di crescita del brand e proprio questa sarà al centro della presenza Suzuki al Festival, indiscutibilmente il più famoso allʼestero tra le rassegne canore italiane. Suzuki curerà anche Casa Sanremo, l’hospitality ufficiale allestita al Palafiori.