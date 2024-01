Suzuki e le novità al Motor Bike Expo 2024

E' partito forte il 2024 di Suzuki, che al Motor Bike Expo ha presentato tre versioni speciali, due per la Crossover GSX-S1000GX e una per la Sport Enduro Tourer V-STROM 800DE.

GSX-S1000GX: info sulla crossover di Suzuki La prima Crossover di Suzuki con ruota anteriore da 17 pollici si posiziona tra le Sport Tourer GSX-S1000GT e le Sport Adventure Tourer V-STROM 1050. E' stata progettata per offrire il massimo comfort nei lunghi viaggi ma secondo Suzuki non disdegna una guida più prestazionale: la posizione di guida sfrutta la sella che si trova a 845 mm da terra mentre la dinamica è garantita da un motore quattro cilindri in linea da 152 CV e 106 Nm di coppia massima, abbinato a una frizione servoassistita con anti saltellamento SCAS. La ciclistica prevede un telaio a doppia trave in alluminio, invece la dotazione di serie, oltre al Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) e alla connettività per iOS/Android attraverso l'app Suzuki MySpin, offre anche le Suzuki Advanced Electronic Suspensions (SAES, le prime sospensioni elettroniche mai impiegate su una Suzuki di serie) che garantiscono alle ruote ben 150 mm di escursione.

Ufficio stampa Suzuki

Ecco la Touring e la Sport La GSX-S1000GX è stata presentata in una duplice veste, una sportiva (Sport) e l'altra più turistica (Touring): si tratta di due modelli particolarmente ricchi di accessori originali che enfatizzano la versatilità della nuova crossover di Hamamatsu. Nel dettaglio, ecco la dotazione "in più" della GSX-S1000GX Touring, che in questa veste esalta il comfort utile nei lunghi viaggi:

Borse laterali in tinta (capacità interna 26 litri cad.)

Sella premium (doppio strato di poliuretano, 14% in meno di calore trasmesso, finiture premium)

Manopole riscaldabili

Cavalletto centrale

La GSX-S1000GX Sport è rivolta invece a chi desidera più grinta, per cui l'allestimento dedicato prevede:

Borse laterali in tinta (capacità interna 26 litri cad.)

Sella Premium (doppio strato di poliuretano, 14% in meno di calore trasmesso, finiture premium)

Manopole riscaldabili

Parabrezza basso fumé

Terminale di scarico Akrapovič in titanio con fondello in carbonio

Le GSX-S1000GX Touring e GSX-S1000GX Sport saranno disponili nelle concessionarie a partire dal prossimo mese di febbraio, ciascuna al prezzo di listino di 19.000 euro F.C.

Suzuki V-Strom 800 DE, le caratteristiche principali Sport Enduro Tourer nata dalla piattaforma basata sul motore bicilindrico parallelo da 776 cm3 con fasatura a 270° (condiviso con la Streetfighter GSX-8S e con la Supersport GSX-8R), ha una potenza di 84,3 CV e una coppia di 78 Nm. Oltre all’innovativo sistema brevettato Suzuki Cross Balancer, che riduce drasticamente le vibrazioni, è dotata di dashboard TFT LCD a colori, manubrio a sezione variabile, pedane rivestite in gomma e sella a 855 mm da terra con maniglie per il passeggero integrate e portapacchi di serie. La V-STROM 800DE ha un telaio in tubi d’acciaio e sospensioni Hitachi Astemo (Showa) con un’escursione di 220 mm completamente regolabili.

Ora la V-STROM 800DE è anche Djebel Si tratta della nuova versione speciale caratterizzata da una grafica ispirata all'Heritage di Suzuki e alle mitiche DR600R Djebel e DR650R Djebel. Infatti le nuove colorazioni riprendono le livree che hanno fatto la storia delle monocilindriche Enduro degli anni '80 e '90, ma anche la dotazione è personalizzata, prima di tutto con il terminale di scarico Akrapovič in titanio con fondello in fibra di carbonio, poi con gli pneumatici di primo equipaggiamento su cerchi da 21” e 17” Dunlop Trailmax Raid, più fuoristradisti rispetto ai Dunlop Trailmax Mixtour della V-STROM 800DE. La nuova V-STROM 800DE Djebel è già disponibile ma solo sul Web Store Suzuki, al prezzo di listino di 13.900 Euro F.C.