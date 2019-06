Subaru Levorg 2019, la wagon 4x4 si rinnova

Restyling in arrivo per Subaru Levorg , lʼoriginale wagon di segmento medio della Casa delle Pleiadi. A poco più di 4 anni di distanza dal debutto sul mercato italiano è stato fatto un lavoro importante sulle sospensioni e sulle dotazioni di sicurezza , ora al top. Immancabile la trazione 4x4 del sistema Symmetrical All-Wheel Drive, fiore allʼocchiello di ogni Subaru che si rispetti.

Esteticamente la Levorg MY 2019 si presenta con un cofano ridisegnato, da cui scompare la presa dʼaria per dare alla parte frontale un aspetto più pulito ed elegante. Cofano che ora avvolge compiutamente il motore, il 2.0i aspirato a benzina da 150 CV che resta abbinato al cambio a variazione continua Lineartronic. Un look sì da wagon, ma evoluto in forme più compatte, che forse sarebbe meglio definire crossover. Sul modello 2019 è stato fatto il nuovo settaggio delle sospensioni e dello sterzo, ottimizzate per ridurre lo stress e assicurare un maggior comfort di guida.