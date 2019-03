Subaru porta a Ginevra le versioni ibride di Forester e XV

Subaru è uno dei costruttori più attesi dellʼedizione 2019 del salone ginevrino. Già prima dellʼapertura della kermesse aveva infatti annunciato i suoi primi modelli ibridi, così non ci ha sorpresi la folla agli stand per scoprire le nuove Subaru XV e Forester, i suoi primi due modelli a doppia alimentazione benzina/elettrica per l’Europa . Con loro anche la Levorg 2019 e la concept Viziv Adrenaline .

Addentriamoci dentro le due ibride Subaru, che altro non sono che due soluzioni “mild” in cui unʼunità elettrica a bassa potenza coadiuva il motore termico 2.0 benzina da 150 CV . È però la prima volta che questʼabbinamento coinvolge il motore Boxer e il sistema di trazione integrale Symmetrical AWD, vale a dire i due pilastri della produzione e della reputazione Subaru. Il sistema di propulsione ‒ definito e-Boxer ‒ si avvale di una versione specifica del cambio Lineartronic a variazione continua. Dentro la trasmissione è integrato il motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni, un Convertitore DC-DC e un Inverter.

Oltre al motore 2.0 benzina, i due modelli Forester e Subaru XV hanno anche la stessa altezza da terra (220 mm), anche se di primo acchito Forester sembra il Suv per definizione, mentre XV ha le sembianze della compatta wagon. In realtà le due Subaru sono costruite sulla stessa, nuova piattaforma e sono equipaggiate con tecnologie evolute, anche per la sicurezza. Cʼè ad esempio il Driver Monitoring System, sistema di riconoscimento facciale del grado di stanchezza del guidatore, il nuovo X-Mode e la chicca della frenata automatica in retromarcia.