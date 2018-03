6 marzo 2018 07:50 Subaru XV, la trazione integrale è ora di serie Novità anche la garanzia di 5 anni

Subaru ha lanciato in Italia il nuovo XV, seconda generazione del modello di segmento C di grande forza. È un crossover vero, sincero, perché ha un look e una guidabilità da berlina ma lʼassetto alto da terra e la trazione integrale propri di un Suv. La grande novità sta infatti proprio nel sistema di trazione integrale X-Mode, che ora è sempre di serie e permette di affrontare ogni pendenza e ogni tipo di manto stradale.

Un poʼ più grande della prima serie, soprattutto con un passo di 30 mm superiore, nuovo Subaru XV arriva ai 4,465 metri di lunghezza ed esteticamente si caratterizza per gli ampi passaruota con protezioni esterne in plastica nera e le pratiche barre sul tetto. Lʼimmagine solida della carrozzeria sposa unʼelettronica di sicurezza di primʼordine, che gli sono valsi le 5 stelle EuroNCAP per la sicurezza. Fiore allʼocchiello è il sistema “Eye Sight” che monitora la strada grazie a due telecamere e riconosce i cartelli stradali in lontananza, aiutando così il guidatore a rispettarli. Tra le dotazioni hi-tech ci sono il Cruise Control Adattivo e il Lane Keep Assist che mantiene la giusta traiettoria in corsia, correggendo eventualmente lo sterzo.

Due le motorizzazioni a listino in Italia, entrambe 4 cilindri benzina: 1.6 da 114 CV e 2.0 da 156 CV, entrambi accoppiati a cambi a variazione continua Lineartronic. Non ci sono diesel, ma in futuro arriverà la versione bifuel benzina/gpl e, forse nel 2019, anche lʼibrida elettrica sulla scia della tecnologia Toyota, nuovi proprietari Subaru. La trazione integrale è di tipo asimmetrico, vuol dire che in condizioni di marcia normali lʼavantreno raccoglie il 60% della forza motrice contro il 40% del retrotreno. Il listino prezzi parte da 22.990 euro, ma la promozione lancio li riduce a 19.900 euro. Grande novità in casa Subaru è lʼestensione della garanzia standard a 5 anni, con 3 anni di manutenzione ordinaria inclusi.